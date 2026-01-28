Amravati News: नाशिकच्या डॉक्टरने अमरावतीत जीवन संपवले; नांदगावपेठहद्दीत हॉटेलमध्ये घेतला गळफास, पाेलिसांनी माेबाईल घेतला ताब्यात!

अमरावती : नाशिक येथील मुळ रहिवासी असलेल्या व अमरावतीच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयात एमएस करणाऱ्या डॉक्टरने हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...शाहू संजय देशमुख (वय २८, रा. डीसोजा रोड, नाशिक) असे आत्महत्या करणाऱ्या डॉक्टरचे नाव असल्याचे पोलिस निरीक्षक दिनेश दहातोंडे यांनी सांगितले. सोमवारी (ता.२६) ही घटना उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली. शाहू देशमुख हे ऑर्थोपेडिक होते. शिवाय पीडीएमसीमध्ये एमएसच्या तृतीय वर्षाचे विद्यार्थी होते. येथील होस्टेलमध्येच ते राहायचे. .सदर डॉक्टरने नांदगावपेठहद्दीत हॉटेल बेबी पर्लमध्ये गळफास घेतला. २५ जानेवारीला सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास मित्राच्या नावाने सदर हॉटेलमध्ये रूम क्रमांक एक बुक करण्यात आली होती. रात्री सव्वानऊला डॉ. शाहू देशमुख व त्यांचा मित्र असे दोघेही रुममध्ये आले. त्यानंतर त्यांचा मित्र जॅकेट व वाहनाची चाबी घेऊन घरी निघून गेला. मंगळवारी सकाळी हॉटेलमधील कर्मचारी उठवायला गेले असता, शाहू संजय देशमुख यांनी रुममध्ये कापडी दुपट्ट्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे निदर्शनात आले. नांदगावपेठ पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद घेऊन मृतदेह उत्तरीय तपासणीनंतर नातेवाइकांच्या सुपूर्द केला..पोलिसांना हॉटेलच्या रुममध्ये सुसाईड नोट सापडली नाही. परंतु डॉ. शाहू देशमुख यांचा मोबाईल तपासणीसाठी ताब्यात घेतला. कसल्या तरी तणावामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचे दिसून येत असून, त्याचा तपास सुरु केला आहे.- दिनेश दहातोंडे, पोलिस निरीक्षक, नांदगावपेठ..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.मित्राचीही चौकशीघटनेच्या दिवशी शाहू देशमुख व त्यांचा मित्र असे दोघे बाहेरून जेवण करून हॉटेलमध्ये आले. त्यानंतर मित्राने त्याचे जॅकेट व मोबाईल व दुचाकीची चावी नेली होती. त्यामुळे त्याच्या मित्राची चौकशी केली. असे नांदगावपेठ पोलिसांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.