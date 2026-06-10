Nagpur Crime : सक्करदऱ्यात दुहेरी हत्याकांड! फळ विक्रेत्यांचा वाद, दगडाने ठेचून दोघांना संपविले

नागपूर - सक्करदरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोंडमोहल्ला परिसरात दोघांचा दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता.१० ) रात्रीच्या सुमारास उघडकीस आली. मृतक असलेला व्यक्ती कुख्यात गुंड असल्याची माहिती समोर आली आहे..आदित्य उर्फ सोनू भोंडवे (वय २५, रा. सोमवारी क्वार्टर) आणि आदित्य राहूलकर (रा. बजरंगनगर, मानेवाडा रोड) अशी मृतकांची नवे आहेत. तर, डोंगरे, डबीर, अभी राऊत आणि ऋषी पुट्टेवार अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार बाजार परिसरातील कमला नेहरू महाविद्यालयाजवळ दोन अज्ञात युवकांचे रक्तबंबाळ अवस्थेतील मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांना याची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक रमेश खुणे आणि पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी अज्ञात हल्लेखाराने दोघांच्या डोक्यावर दगडाने वार केल्याचे आढळून आले..यावेळी श्वानपथक तसेच न्यायवैद्यक तज्ज्ञ घटनास्थळी दाखल झाले. याशिवाय सहाय्यक पोलिस आयुक्त रोशन पंडीत आणि उपायुक्त रश्मीता राव यांनीही घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक तपासात अज्ञात आरोपींनी दोन्ही युवकांच्या डोक्यावर मोठ्या दगडांनी प्रहार केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे समोर आले. पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, मृतकांची ओळख पटली यातील आदित्य ऊर्फ सोनू बोंडवे हा कुख्यात आरोपी असून त्याच्यावर खून आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली. तसेच आदित्य राहुलकर हा फळांचा ठेला लावतो..काही दिवसांपूर्वी त्याचे आणि परिसरातील आरोपी ऋषी पुट्टेवार याचेशी भांडण झाले. त्यानंतर आज आदित्य राहुलकर हा स्वस्तात फळे विक्री करीत असल्याचे दिसून आल्याने त्याने वाद घातला. या वादाची परिणीती मोठ्या भांडणात झाल्याने ऋषी आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याला मारहाण केली. तिथे आदित्य भोंडवे आल्याने वाद वाढला. यातून चौघांनी दोघांच्या डोक्यात दगड घालून त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवित पसार झाले. दरम्यान या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.