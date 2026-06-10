नागपूर

Nagpur Crime : सक्करदऱ्यात दुहेरी हत्याकांड! फळ विक्रेत्यांचा वाद, दगडाने ठेचून दोघांना संपविले

सक्करदरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोंडमोहल्ला परिसरात दोघांचा दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
Attack

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - सक्करदरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोंडमोहल्ला परिसरात दोघांचा दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता.१० ) रात्रीच्या सुमारास उघडकीस आली. मृतक असलेला व्यक्ती कुख्यात गुंड असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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