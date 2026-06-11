नागपूर

Nagpur Crime : पैशाच्या वादातून दोघांचा खून; पाच जणांना अटक, मुख्य सुत्रधार फरार

सक्करदरा येथील दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी गुन्हेशाखेच्या पथकाने पाच आरोपींना अटक केली. पैशाच्या वादातून हा खून केल्याची धक्कादायक माहिती आली समोर.
crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - सक्करदरा येथील दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी गुन्हेशाखेच्या युनिट पाचच्या पथकाने पाच आरोपींना अटक केली. मृतक आदित्य गजानन भोंडवे (वय २५, रा. सोमवारी क्वॉर्टर) याचेशी असलेल्या पैशाच्या वादातून हा खून केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
money
Arrested
Accused
Dispute
Absconding