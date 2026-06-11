Nagpur Crime : पैशाच्या वादातून दोघांचा खून; पाच जणांना अटक, मुख्य सुत्रधार फरार

नागपूर - सक्करदरा येथील दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी गुन्हेशाखेच्या युनिट पाचच्या पथकाने पाच आरोपींना अटक केली. मृतक आदित्य गजानन भोंडवे (वय २५, रा. सोमवारी क्वॉर्टर) याचेशी असलेल्या पैशाच्या वादातून हा खून केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..वैभव ऊर्फ दादू प्रदीपराव डोंगरे (वय-३०, रा. पीव्हीएस कॉलेजजवळ, नरसाळा, दिघोरी), वेदांत ऊर्फ डब्बा अजय डबीर (वय-२०, रा. रघुजीनगर, सोमवारी क्वॉर्टर), अभिषेक ऊर्फ तात्या उत्तम राऊत (वय-२६, रा. न्यु नंदनवन, पाणी टाकीजवळ), साहिल चौधरी आणि निरंजन दळवी अशी आरोपींची नावे आहेत. मुख्य आरोपी ऋषि पुट्टेवार हा अद्याप फरार आहे. त्याने २०१८ साली एकाचा खून केला होता. याशिवाय त्याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाईही करण्यात आली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, आदित्य भोंडवे हा ऋषी पुट्टेवार याच्या सक्करदरा बाजारातील फळांच्या दुकानात काम करायचा. तो नशेच्या आहारी गेला असल्याने त्याने एक दिवस रागात तेथील सुरक्षारक्षक बंडू मामा ऊर्फ अनिल भवते (वय-६०) याला मारहाण केली. यावरून त्याला ऋषीने कामावरून काढून टाकले होते. त्यामुळे कामाचे पैसे मागण्यासाठी आदित्य दुकानात यायचा..मात्र, त्याला कुठलेही कारण देत, ऋषी परतवून लावायचा. पंधरा दिवसांपूर्वी त्याने चार मित्रांसोबत दुकानात आला. त्याने दुकानातील नोकरांनाही धमकावले. त्यानंतर निघून गेला. मंगळवारीही ते दुकानात आले आणि त्यांनी शिवीगाळ केली. ही माहिती ऋषीला मिळाली. त्याने दुकानातील नोकरांना यानंतर तो आल्यास त्याला जिवंत सोडायचे नाही असे सांगितले.बुधवारी (ता. १०) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास आदित्य भोंडवे हा त्याचा मित्र आदित्य मनोज राऊलकर (वय-२४, रा. बोधीवृक्ष नगर, मानेवाडा रोड) याच्यासह तिथे आला. त्याने ऋषीकडे पैशांची मागणी केली. तसेच त्याच्या जागी अभिषेक राऊत यास कामावर का ठेवले? अशी विचारणा केली. तसेच दुकानातील नोकरांना शिवीगाळ करू लागला. ऋषीने त्याला टाळाटाळ केल्याने त्याने शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली..त्यावरून दुकानातील वैभव, वेदांत आणि अभिषेक यांच्यासह दोघांच्याही डोक्यावर दगडाने वार करून त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले. अचानक घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली. घटनेनंतर दुकाने बंद करून इतर दुकानदार निघून गेले. याशिवाय चौघेही पसार झाले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला. समांतर तपास करताना गुन्हे शाखेच्या युनिट पाचचे पोलिस निरीक्षक विनायक गोल्हे यांनी त्यांना सापळा रचून अटक केली..असा लागला सुगावाखुनाचा तपास करीत असताना पथकाने त्याच्या दुकानात काम करणाऱ्या साहिल चौधरी (रा. विहिरगाव) याचे घर गाठले. तो पैसे मोजत असल्याचे दिसताच, त्याची चौकशी सुरू केली. त्याने आरोपींसाठी कपडे नेऊन दिल्याचे सांगितले. याशिवाय त्याचा मोबाइल तपासला असता, त्याने लोकेश राचलवार याला संपर्क केल्याचे आढळून आले. यावरून पथकाने साहिलच्या मदतीने राचलवार याला ताब्यात घेतले. त्याने दुकानाचा रोखपाल निरंजन दळवी याने त्याला फोन केल्याचे आढळून आले. त्याला दळवी यास फोन करायला लावले असता, त्याने केव्हा जायचे आहे? असा प्रश्न केला. त्यावरून पोलिसांनी निरंजन दळवी याला ताब्यात घेऊन त्यांच्या माध्यमातून आरोपींना गुन्हेशाखेच्या पथकाने अटक केली..नाल्यात फेकले कपडेखुनानंतर अंगावरील कपडे रक्ताने माखल्याने चारही आरोपींनी गारगोटी नाल्यात फेकून दिल्याचे आढळून आले. ते कपडे साहिलने त्यांना आणून दिल्याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.