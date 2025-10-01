Keshav Hedgewar: RSS संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवारांना भारतरत्न द्या! जमाल सिद्दीकी यांची मागणी, राष्ट्रपतींना पत्र

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना भारतरत्न सन्मान द्या, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्राद्वारे केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपला शताब्दी महोत्सव २०२५ च्या विजयादशमीपासून २०२६ पर्यंत साजरा करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे..भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना मरणोत्तर भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.जमाल सिद्दीकी यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, "भारताचे महान स्वातंत्र्यसैनिक आणि राष्ट्रनिर्माणाचे प्रेरणास्थान असलेल्या डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना मरणोत्तर भारतरत्न सन्मान प्रदान करण्याची ही मागणी केवळ त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा सन्मान करण्यासाठीच नव्हे, तर तरुण पिढीला राष्ट्रवादाची प्रेरणा देण्यासाठीदेखील अत्यावश्यक आहे."राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशातील एक प्रभावशाली संघटना आहे. २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी ही संघटना स्थापन झाली. तेव्हा ब्रिटिश राजवट होती..Madhubhai Kulkarni : पंतप्रधान मोदींना राजकारणात आणणारे RSS चे ज्येष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णींचं निधन; देहदानाचा केला होता संकल्प.कोण आहेत डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार?हेडगेवार यांचे कुटुंब मूळचे तेलंगणातील कंदकुर्ती गावचे असले तरी, त्यांच्या जन्मापूर्वीच ते तेलंगणा सोडून नागपूरमध्ये स्थायिक झाले होते. तसेच, इतर ब्राह्मण कुटुंबेही होती. या कुटुंबांमध्ये नरहरी शास्त्री यांचे कुटुंब होते, ज्यांचे पणतू बळीराम पंत हेडगेवार होते. बळीराम पंत यांच्या पुरोहितीच्या कामामुळे मर्यादित उत्पन्न आणि आर्थिक अडचणी येत होत्या, परंतु तरीही बळीराम पंत आणि त्यांची पत्नी रेवतीबाई आनंदी जीवन जगू शकले. त्यांना सहा मुले होती: तीन मुलं महादेव, सीताराम आणि केशव, आणि तीन मुली सरू, राजू आणि रंगू. केशव हे कुटुंबातील पाचवे अपत्य होते. केशव हेडगेवार १३ वर्षांचे असताना त्यांच्या पालकांचे प्लेगमुळे निधन झाले..ब्रिटीश राजवटीचा द्वेषहेडगेवार यांचा जन्म १ एप्रिल १८८९ रोजी झाला. लहानपणापासूनच क्रांतिकारी असलेले डॉ. हेडगेवार ब्रिटीश राजवटीचा द्वेष करत होते. वयाच्या दहाव्या वर्षी त्यांनी राणी व्हिक्टोरियाच्या राज्याभिषेकाच्या ५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त वाटण्यात येणारी मिठाई फेकून दिली आणि परदेशी राजवटीचा आनंद साजरा करण्यास नकार दिला.अशीच एक घटना वयाच्या सोळाव्या वर्षी घडली. जेव्हा ब्रिटिश निरीक्षक वर्गाची तपासणी करण्यासाठी शाळेत आले, तेव्हा त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी "वंदे मातरम्" असा जयघोष केला. त्यांच्या धाडसामुळे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना संताप झाला आणि त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले. डॉ. हेडगेवार यांनी पुण्यातील नॅशनल स्कूलमधून मॅट्रिक पूर्ण केले..वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी कोलकात्याला स्थलांतरडॉ. हेडगेवार यांनी १९१० मध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी कोलकात्याला स्थलांतर केले. त्या काळात ते क्रांतिकारकांच्या संपर्कात आले आणि त्यांच्याकडून बरेच काही शिकले. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, डॉक्टर बळीराम हेडगेवार १९१५ मध्ये नागपूरला परतले आणि ग्रँड ओल्ड पार्टी, काँग्रेसमध्ये सक्रिय भूमिका बजावू लागले.संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडला१९२० मध्ये नागपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनात डॉ. हेडगेवार यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडला, तथापि तो ठराव मंजूर झाला नाही.१९२१ मध्ये हेडगेवार यांनी असहकार चळवळीत भाग घेतला आणि एक वर्ष तुरुंगवास भोगला, परंतु नंतर काँग्रेस आणि महात्मा गांधींबद्दल त्यांचा मोहभंग झाला. बाळ गंगाधर टिळक आणि विनायक दामोदर सावरकर, ज्यांना वीर सावरकर म्हणूनही ओळखले जाते, यांचा बळीराम हेडगेवार यांच्या जीवनावर खोलवर प्रभाव झाला..RSS Prayer in Different Languages : ‘अर्थासहित संघ प्रार्थना’ हा विशेष उपक्रम, विविध भाषांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रार्थना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.