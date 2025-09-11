Mohan Bhagwat: जगाचे कल्याण करण्याची शक्ती साधनेतून आत्मसात करा: डॉ. मोहन भागवत; मानकापूर स्टेडियम येथे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महारुद्रपूजन

नागपूर: भगवान शिव आज दशांश रूपात येथे अवतरित आहेत. त्यांचा पूर्णावतार पाहण्याची शक्ती आपल्यात नाही. पण त्यांचा सेवेचा आदर्श प्रत्येकाने अंगिकारावा. भारताकडे आशाळभूत नजरेने पाहत असलेल्या जगाचे कल्याण करण्याची शक्ती साधनेतून आत्मसात करा, असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी दिला. मानकापूर इनडोअर स्टेडियम येथे बुधवारी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूद्रपूजनाचा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी श्री श्री रविशंकर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.भारतीय संस्कृतीत शिवतत्त्व प्राप्तीचे एकशे आठ मार्ग सांगितले आहेत. पण हे सर्व मार्ग एकाच ठिकाणी जाऊन मिळतात. भगवान शिवाने स्वतः कशाचीच लालसा न ठेवता भक्तांना समृद्ध करण्याचा विचार अनुसरला. एकूणच भगवान शिवाने विश्वकल्याणार्थ सर्वांची निःस्वार्थ सेवा केली. त्यामुळे ते सेवेचे मूर्तिमंत आदर्श आहेत. जीवन सत्यम शिवम सुंदरम् असे पवित्र असले पाहिजे, असे प्रतिपादन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले..प्राचीन भारताच्या वेद-वेदांताचे ज्ञान जगाला आकर्षित करणारे आहे. अनेक देश त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हे ज्ञान भारताची गौरवमयी परंपरा आहे. तिचा उपयोग जगाच्या कल्याणासाठी करा, असा हितोपदेश आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांनी भाविकांना दिला. तसेच पुढे बोलताना आज सोमनाथ भारताच्या मध्यभागी अवतरले आहेत. .देशभक्ती व देवभक्ती एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नागपूर ही देशभक्तीची पुण्यभूमी आहे, असे सांगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.यावेळी व्यासपीठावर ११ जोडपे आणि चार ब्रह्मवृंदांच्या उपस्थितीत अभिषेक आणि रूद्रपूजन करण्यात आले. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.अभिषेकाच्या अंतिम चरणात श्री श्री रविशंकर आणि सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी पंचामृताने शिवलिंगाला अभिषेक केला, बेल-फुलाने पूजन केले आणि स्टेडियममध्ये उपस्थित भाविकांसह महाआरती केली. कार्यक्रमाच्या अंतिम चरणात श्री श्री रविशंकर यांनी उपस्थित भाविकांकडून ओंकार व ध्यान करवून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.