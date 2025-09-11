नागपूर

Mohan Bhagwat: जगाचे कल्याण करण्याची शक्ती साधनेतून आत्मसात करा: डॉ. मोहन भागवत; मानकापूर स्टेडियम येथे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महारुद्रपूजन

Somnath Jyotirlinga Maha Rudra Puja: भारतीय संस्कृतीत शिवतत्त्व प्राप्तीचे एकशे आठ मार्ग सांगितले आहेत. पण हे सर्व मार्ग एकाच ठिकाणी जाऊन मिळतात. भगवान शिवाने स्वतः कशाचीच लालसा न ठेवता भक्तांना समृद्ध करण्याचा विचार अनुसरला. एकूणच भगवान शिवाने विश्वकल्याणार्थ सर्वांची निःस्वार्थ सेवा केली.
Dr. Mohan Bhagwat addressing Somnath Jyotirlinga Maha Rudra Puja at Mankapur Stadium, stressing spiritual power for world welfare.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: भगवान शिव आज दशांश रूपात येथे अवतरित आहेत. त्यांचा पूर्णावतार पाहण्याची शक्ती आपल्यात नाही. पण त्यांचा सेवेचा आदर्श प्रत्येकाने अंगिकारावा. भारताकडे आशाळभूत नजरेने पाहत असलेल्या जगाचे कल्याण करण्याची शक्ती साधनेतून आत्मसात करा, असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी दिला. मानकापूर इनडोअर स्टेडियम येथे बुधवारी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूद्रपूजनाचा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी श्री श्री रविशंकर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

Mohan Bhagwat
Nagpur
district
Hindu religion
RSS
culture
spiritual awakening

