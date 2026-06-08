Luminescence Society Honor: ल्युमिनिसेंस सोसायटी ऑफ इंडिया’चे उपाध्यक्षपद नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. संजय ढोबळेंना; दीर्घकालीन संशोधनाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागाचे प्रमुख व वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. संजय जानराव ढोबळे यांची राष्ट्रीय स्तरावरील १९९० पासून सुरू झालेल्या आणि ८१२ सदस्य असलेल्या ‘ल्युमिनिसेंस सोसायटी ऑफ इंडिया’च्या उपाध्यक्षपदी अविरोध निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या ल्युमिनिसेंस विषयातील दीर्घकालीन संशोधन कार्याची दखल घेत ही निवड करण्यात आली..डॉ. ढोबळे हे मागील ३३ वर्षांपासून ल्युमिनिसेंस या विषयावर संशोधन करीत असून एलईडी, डिस्प्ले तंत्रज्ञान, गुप्त बारकोड निदान, कॅन्सर थेरेपी, रेडिएशन डोसीमेट्री, नाईट व्हिजन लॅम्प, सोलर सेलची कार्यक्षमता वाढविणे तसेच फॉस्फर मटेरियल या विषयांवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत ८४ विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. पूर्ण केली असून १०७२ संशोधन निबंध स्कोपसवर प्रकाशित झाले आहेत. .याशिवाय त्यांनी ३३ आंतरराष्ट्रीय पुस्तकांचे प्रकाशन केले असून विद्यार्थ्यांसोबत १०३ पेटंटला मान्यता मिळवून दिली आहे. त्यांच्या संशोधन कार्याला २२ हजारांहून अधिक सायटेशन मिळाले असून संशोधनासाठी त्यांनी १४ देशांचा दौरा केला आहे. डॉ. ढोबळे यांच्या संशोधनामुळे ते सलग सहा वर्षे ‘स्टॅनफर्ड’ने प्रकाशित केलेल्या जगातील टॉप २ टक्के वैज्ञानिकांच्या यादीत स्थान मिळवित आहेत. त्यांना डॉ. आर. पी. राव आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, रिसर्च एक्सलन्स अवॉर्ड इन रेअर अर्थ, इंडिया टॉप फॅकल्टी रिसर्च अवॉर्ड २०१८, स्व. धरणीधर गांधी सोशल टीचर अवॉर्ड २०२५ तसेच विद्यापीठाचा उत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे, डॉ. अखिलेश पेशवे तसेच विद्यापीठातील संशोधन क्षेत्रातील सहकाऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.