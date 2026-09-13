Samrat Nagorao Patankar Award Announced : दुखवट्याच्या सावलीत लोकगायनाचा वसा जपणाऱ्या प्रकाशनाथ पाटणकरांना ‘सम्राट नागोराव पाटणकर जीवनगौरव’ पुरस्कार

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर,: वडिलांच्या निधनाने घर शोकसागरात बुडाले. मात्र, सहाव्याच दिवशी वडिलांनीच ठरवलेली कामठीतील मैफल प्रकाशनाथ पाटणकरांनी सजवली. दुखवट्याची झालर अंगावर घेत, वडिलांचा लोकगायनाचा सूर त्यांनी पुढे नेला. ही आठवण सांगताना प्रकाशनाथ यांचे डोळे डबडबले. आंबेडकरी चळवळीतील गीतांना आवाज देत सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश तळागाळापर्यंत पोहोचविणारे प्रसिद्ध लोकगायक व प्रबोधनकार प्रकाशनाथ पाटणकर यांना रिपब्लिकन मुव्हमेंटतर्फे ‘सम्राट नागोराव पाटणकर जीवनगौरव.माझी गाणी जातीय व्यवस्थेच्या वेदना भोगणाऱ्या लोकांसाठी आहेत. कष्टकरी आणि अशिक्षित असला तरी प्रत्येकाला या देशात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. हे सांगण्यासाठी माझी गाणी आहेत. वडिलांनी सुरू केलेल्या लोकप्रबोधनाच्या वाटेवरून चालताना स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. -प्रकाशनाथ पाटणकर, लोकप्रबोधनकार.पुरस्कार’ जाहीर झाल्याची माहिती नरेश वहाणे यांनी दिली. लोकगायनाचा वसा सांगणाऱ्या या पुरस्काराचा पहिला मान प्रकाशनाथ पाटणकर यांना मिळणार आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित समारंभात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकाशनाथ यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी आठवणींना उजाळा दिला. वडिलांनी लावलेल्या सुरांची सावली बाबासाहेबांच्या काळात नागोराव पाटणकर लोकगीतांच्या माध्यमातून प्रबोधन करीत. डॉ. बाबासाहेब.आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रातील सभा आणि दौऱ्यांपूर्वी नागोराव पाटणकर यांच्या गीतांचे कार्यक्रम होत असत. त्यामुळे घरातच आंबेडकरी विचार, लोकगायन आणि प्रबोधनाचे वातावरण होते. त्यांच्याकडूनच मुलगा प्रकाशनाथ पाटणकर यांना बाळकडू मिळाले. वडिलांकडून त्यांनी केवळ गायकीच शिकली नाही, तर गीत हे मनोरंजनापेक्षा सामाजिक परिवर्तनाचे साधन असू शकते, हा विचारही आत्मसात करून घटना शिल्पकार, मशालवाला, भीम माझा, उपकार तुझे बा, थोर चेला, कोहिनूर भारताचा, उपकार असे एकापेक्षा एकापेक्षा एक सरस अल्बमला प्रकाशनाथांनी आवाज दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.