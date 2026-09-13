नागपूर

Samrat Nagorao Patankar Award Announced : दुखवट्याच्या सावलीत लोकगायनाचा वसा जपणाऱ्या प्रकाशनाथ पाटणकरांना ‘सम्राट नागोराव पाटणकर जीवनगौरव’ पुरस्कार

नागोराव पाटणकरांच्या लोकप्रबोधनाच्या वारशाला न्याय देत घटना शिल्पकार, मशालवाला, भीम माझा यांसारख्या गीतांद्वारे वंचितांच्या वेदना मांडणाऱ्या प्रकाशनाथ पाटणकरांचा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मान
Samrat Nagorao Patankar Award Announced

Samrat Nagorao Patankar Award Announced

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सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर,: वडिलांच्या निधनाने घर शोकसागरात बुडाले. मात्र, सहाव्याच दिवशी वडिलांनीच ठरवलेली कामठीतील मैफल प्रकाशनाथ पाटणकरांनी सजवली. दुखवट्याची झालर अंगावर घेत, वडिलांचा लोकगायनाचा सूर त्यांनी पुढे नेला. ही आठवण सांगताना प्रकाशनाथ यांचे डोळे डबडबले. आंबेडकरी चळवळीतील गीतांना आवाज देत सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश तळागाळापर्यंत पोहोचविणारे प्रसिद्ध लोकगायक व प्रबोधनकार प्रकाशनाथ पाटणकर यांना रिपब्लिकन मुव्हमेंटतर्फे ‘सम्राट नागोराव पाटणकर जीवनगौरव

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