इथेनॉल आणि E20 वरून गडकरींबाबत गैरसमज पसरवले, भाजपचा आरोप; ४ सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरवर गुन्हा दाखल

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबाबत सोशल मीडियावर गैरसमज पसरवल्या प्रकरणी चार इन्फ्लुएन्सरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नागपूर सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून यात बिहारसह देशातील चार इन्फ्लुएन्सरचा समावेश आहे. त्यांनी इथेनॉल आणि ई२० पेट्रोलविरोधात दिशाभूल करणारे व्हिडीओ व्हायरल केल्याचा आरोप आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नागपूर पोलिसांनी सोशल मीडियावरून इथेनॉल आणि ई२० बाबत गैरसमज पसरवणाऱ्या चार इन्फ्लुएन्सर विरोधात गुन्हा दाखल केलाय. दिशाभूल करणारी माहिती आणि बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देणारे व्हिडीओ अपलोड केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉल धोरणाचा चुकीचा संदर्भ वापरल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आलाय..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.भाजपच्या सोशल मीडिया सेलकडून चार इन्फ्लुएन्सविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर मनिश कश्यप (रा.बिहार), देसी बॉयसर, हर्षित राठी आणि अंकलेश इन्वाटे या चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे..नितीन गडकरी यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही. मात्र त्यांच्या नावाचा संदर्भ देत चुकीची माहिती इन्फ्लुएन्सरकडून दिली गेली असा आरोप तक्रारीत केला आहे. या प्रकरणी चारही इन्फ्लुएन्सरच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सची तपासणी करण्यात येत आहे. नागपूर सायबर पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.