Nagpur Water Supply: पूर्व नागपुरातील मिनीमातानगर पाणी टाकी कामामुळे बुधवारी संपूर्ण पाणीपुरवठा खंडित

नागपूर : पूर्व नागपुरातील मिनीमातानगर पाणी टाकीचा वॉल बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुधवार (ता.१५) रोजी सकाळी १० ते रात्री १० यावेळेत पूर्व नागपुरातील बहुतांश वस्त्यांमधील पाणीपुरवठा खंडित राहणार आहे..वरील कामामुळे सुभाननगर पाणी टाकी परिसरातील साईनगर, नेताजीनगर, म्हाडा कॉलनी, विजयनगर, निवृत्तीनगर, भारतनगर, लक्ष्मीनगर, गुलमोहरनगर, भगतनगर, महादेवनगर, भरतवाडा, दुर्गानगर, गुजराती कॉलनी, चंद्रानगर, जुनी पारडी, एचबी टाऊन, आभा कॉलनी, शिक्षक कॉलनी, ओमनगर, तलमलेनगर. मिनीमाता पाणी टाकी परिसरातील मिनीमातानगर, जानकीनगर, पाच झोपडा, जलारामनगर, सूर्यनगर, एसआरए योजना, जनता कॉलनी, चिखली लेआऊट औद्योगिक क्षेत्र..पारडी पाणी टाकी परिसराअंतर्गतच्या महाजनपुरा, खाटीकपुरा, कोष्टीपुरा, दीपनगर, शेंडेनगर, अंबेनगर, विनोबा भावेनगर, बीएच दुर्गानगर, गोंड मोहल्ला, उडिया मोहल्ला, गजानन मंदिर परिसर, हनुमान नगर, ठाकूर वाडी, सद्गुरू नगर, राणी सती सोसायटी, अशोक नगर, मोरकर वाडी, सुभाष मैदान, तळपुरा, शारदा चौक, गंगाबाग, दत्त चौक, भवानी नगर, राम मंदिर परिसर, शिवनगर, नवीन नगर, श्यामनगर, शिवशक्तीनगर, पुनापूर वस्ती, भोलेश्वर सोसायटी, रेणुकानगर..भांडेवाडी पाणी टाकी परिसरातील पवनशक्ती नगर, अब्बूमियानगर, तुलसीनगर, अंतुजीनगर, मेहरनगर, साहिल नगर, सरजू टाऊन, वैष्णो देवीनगर, श्रावणनगर, महेशनगर, सिम्बॉसिस कॉलेज, पीएमएवाय परिसर या भागातील पाणीपुरवठा खंडित राहील..