Nagpur Water Supply: पूर्व नागपुरातील मिनीमातानगर पाणी टाकी कामामुळे बुधवारी संपूर्ण पाणीपुरवठा खंडित

Nagpur News: पूर्व नागपुरातील मिनीमातानगर पाणी टाकीचा वॉल बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुधवार रोजी सकाळी १० ते रात्री १० यावेळेत पूर्व नागपुरातील बहुतांश वस्त्यांमधील पाणीपुरवठा खंडित राहणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
