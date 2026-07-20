Nagpur: पूर्व विदर्भात ५८.५५ टक्के क्षेत्रावरच पेरण्या; धान क्षेत्र केवळ २१ टक्के; पाऊस लांबल्याने पेरणी क्षेत्रात घट

नागपूर: पूर्व विदर्भात खरीप हंगामात आतापर्यंत ५८.५५ टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहे. यंदा पाऊस लांबल्याने पेरणी क्षेत्रात घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. पावसाचा सर्वाधिक फटका धान पिकाला बसला आहे. आतापर्यंत केवळ २१ टक्के क्षेत्रावरच रोवण्या झाल्या आहे..पूर्व विदर्भात वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या सहा जिह्यांत खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, धान, तूर, मका, बाजरी, ज्वारी, तीळ, ऊस आदी पिके घेतली जाते. धान रोवणी वगळता इतर सर्व पिकांची १५ जुलैपर्यंत लागवड केली जाते..Akola: ‘तो’ मी नव्हेच, व्हिडिओ ‘एआय’ निर्मित; चांदीच्या पादुका चोरणाऱ्या संशयिताचा पोलिसांसमोर अजब दावा; वझेगाव येथील रामचंद्र महाराज संस्थानातील चोरी.१६ जुलैपर्यंत पूर्व विदर्भात नियोजित पेरणी क्षेत्राच्या ५८.५५ टक्के एवढ्याच क्षेत्रावर पेरण्या आटोपल्या. यात सर्वाधिक ८९.०३ टक्के पेरण्या वर्धा जिल्ह्यात, त्या पाठोपाठ चंद्रपूर ६७.६४, नागपूर, ६७.१९ टक्के क्षेत्रावर झाल्या..तर धान उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात १५.३० टक्के, गोंदिया १३.९१ टक्के, गडचिरोली ६४.२० टक्के क्षेत्रावर रोवण्या झाल्या आहे. शुक्रवारी, शनिवारी झालेल्या पावसाने भात रोवणीला वेग आल्याने पेरणीच्या क्षेत्रात वाढ होईल, अशी अपेक्षा कृषी विभागाच्या वतीने वर्तविली जात आहे..Premium|Shivaji Maharaj Agra Visit : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्र्याला जाण्याचा धोकादायक निर्णय का स्वीकारला?.८ लाख हेक्टरवर धानाचे नियोजनप्रत्यक्ष रोवणी १.७१ लाख हेक्टर पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात धानाचे पीक घेतले जाते. सरासरी ८ लाख हेक्टरवर यंदा धान लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. जुलै अखेरपर्यंत धानाची रोवणी केली जाते. १६ जुलैपर्यंत १ लाख ७१ हजार २१३ हेक्टरवर धानाची रोवणी करण्यात आली. याची टक्केवारी नियोजित क्षेत्राच्या २१.४ एवढी आहे. यात नागपूर जिल्ह्यात ३८९७.७, भंडारा, २१६३९.३, गोंदिया २२४०९.१, चंद्रपूर, ६८३३६.२, गडचिरोली ५४९१९.९ क्षेत्रावर धानाची रोवणी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.