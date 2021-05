नागपुरात तीन ठिकाणी ईडीची छापेमारी, आयझॅक अन् भटेवार अनिल देशमुखांचे निकटवर्तीय?

नागपूर : ईडीने (ED) आज सकाळी शहरातील शिवाजीनगर भागातील एका व्यावसायिकाच्या घरावर छापा टाकलेला आहे. भटेवार यांची ही सदनिका असून ते अनिल देशमुख (former home minister anil deshmukh) यांच्या जवळचे सहकारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच अन्य दोन ठिकाणीही ईडीने छापेमारी केली आहे. (ED raids on three places in case of anil deshmukh money laundering case in nagpur)

दरम्यान, ईडीच्या दुसऱ्या एका टीमने सदर येथील न्यू कॉलनी भागातील एका इमारतीवर देखील छापा टाकला असून एका बंगल्यामध्ये ही चौकशी सुरू आहे. आयझॅक कुटुंबीयांचा हा बंगला असून समित आयझॅक हे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्या जवळचे मानले जातात. मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, आज सकाळी साडेसात वाजता ईडीचे तीन अधिकारी न्यू कॉलनी परिसरात आइजेक कुटुंबियांच्या बंगल्यामध्ये दाखल झाले आणि तेव्हापासून आतापर्यंत अधिकारी आतमध्ये असून ईडी कडून ही चौकशी सुरू आहे. याशिवाय नागपुरातील जाफर नगर परिसरातही एका ठिकाणी ईडी अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात असल्याची माहिती आहे.