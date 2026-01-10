ED Raid : ५६ ठिकाणी ईडीचे छापे! रेती घोटाळ्याने खळबळ; सावनेर, खापा, पाटणसावंगीत कारवाई

नागपूर - महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विदर्भात वर्षानुवर्षे खुलेआम सुरू असलेल्या रेती माफियांच्या साम्राज्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केली. सावनेर रेती घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने शुक्रवारी जिल्ह्यात एकाचवेळी ५६ ठिकाणी धडक कारवाई करत राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेला हादरवून सोडले. या कारवाईमुळे रेती माफियांचे धाबे दणाणले आहे..सावनेर, खापा, पाटणसावंगी परिसरात सकाळपासूनच ईडीची पथके सक्रिय झाली. बेकायदेशीर रेती उत्खननातून उभारलेल्या कथित काळ्या पैशांच्या साम्राज्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. संशयितांची घरे, कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापने अशा सर्व ठिकाणी झडती घेण्यात आली..या धडक कारवाईत अनेक नेत्यांचे नाव पुढे आले आहे. ईडीने त्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालयांचीही तपासणी केली आहे. अधिकृत नावांची पुष्टी झालेली नसली, तरी राजकीय वर्तुळात या कारवाईने प्रचंड खळबळ उडली आहे.तत्कालीन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सावनेर आणि परिसरात बेकायदेशीर रेती उत्खननाविरोधात कडक कारवाई सुरू केली होती. पुढे या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचे उघड झाल्याने या प्रकरणाचा तपास थेट ईडीकडे सोपवण्यात आला. आता या तपासाने निर्णायक वळण घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे..ईडीकडून मोठ्या प्रमाणावर झालेले आर्थिक व्यवहार, अघोषित मालमत्ता, बनावट कंपन्या आणि राजकीय संरक्षणाखाली सुरू असलेली रेती तस्करी यांचा छडा लावला जात आहे. झडतीदरम्यान महत्त्वाची कागदपत्रे, डिजिटल डेटा आणि व्यवहारांचे पुरावे हस्तगत केल्याची माहिती आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे, या रेती तस्करीमध्ये अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचा हात असल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र, यासंदर्भातही ईडीने मौन बाळगले आहे..विदर्भातील रेती माफियांना मिळणारे राजकीय पाठबळ, कोट्यवधींचा काळा पैसा आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील साटेलोटे यांचा पर्दाफाश या कारवाईने होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. एकाच वेळी ५६ ठिकाणी झालेली ही कारवाई म्हणजे केवळ सुरुवात आहे. येत्या काळात आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.