नागपूर

Nagpur Municipal Election : युतीत शिंदेसेनेला हव्यात २२ जागा; शिवसेनेच्या नेत्यांनी केले स्पष्ट

नागपूर महानगरपालिका निवडणूक भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) युतीत लढविण्याची घोषणा करण्यात आली.
nagpur municipal corporation election

nagpur municipal corporation election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - महानगरपालिका निवडणूक भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) युतीत लढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Eknath Shinde
Nagpur Municipal Election
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com