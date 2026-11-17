नागपूर, : एल-निनोने पावसाचे गणित बिघडवल्यानंतर आता थंडीवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एल-निनोच्या प्रभावामुळे दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा थंडीच्या लाटा कमी येणार असून, थंडीचा कालावधीही अल्प राहणार असल्याची माहिती हवामानतज्ज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली..एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळे यावर्षी नागपूर व विदर्भात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यामुळे वैदर्भीयांना दोन दशकांतील भीषण दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. अत्यल्प पावसामुळे ना नद्यांना पूर आला, ना धरणे ओव्हरफ्लो झाली. एल-निनोचा प्रभाव यावर्षीच्या हिवाळ्यातही प्रकर्षाने दिसणार आहे. यासंदर्भात प्रा. चोपणे यांचे मत जाणून घेतले असता ते म्हणाले, .पावसाळाप्रमाणेच एल-निनोचा प्रभाव यंदा हिवाळ्यातही दिसणार आहे. नेहमीपेक्षा थंडीच्या लाटांना काहीसा ‘ब्रेक’ लागणार असून, संपूर्ण हिवाळ्यात दोन ते तीनदाच दीर्घकाळ लाटा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रात्रीचे किमान तापमानही ८ ते १० अंशांच्या आसपासच राहण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक थंडीच्या डिसेंबर-जानेवारीमध्ये मोजकेच दिवस कडाक्याची थंडी जाणवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..३.५ अंशांपर्यंत घसरला होता पारागेल्या दशकाचा विचार केल्यास हिवाळ्यात विदर्भातील तापमानाने अनेक विक्रम स्थापित केले. २९ डिसेंबर २०१८ मध्ये तर नागपूरचा पारा शंभर वर्षांच्या इतिहासातील नीचांकी ३.५ अंशांपर्यंत घसरला होता. यावेळी थंडीचा हा सार्वकालिक विक्रम मोडित निघण्याची शक्यता कमीच आहे..उन्हाळा राहणार तापदायकप्रा. चोपणे यांच्या मते, हिवाळ्याप्रमाणेच उन्हाळ्यातही एल-निनोचा अंशतः प्रभाव दिसणार आहे. यावर्षी नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात ऊन भयंकर तापणार असून, कमाल तापमान पुन्हा ४६-४७ अंशांपर्यंत उसळी घेण्याची दाट शक्यता आहे.२१ नंतर अवकाळी पावसाची शक्यताउत्तर भारतातील डोंगराळ भागांमध्ये बर्फवृष्टी सुरू झाली असली तरी बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळामुळे लवकरच वातावरण बदलही अपेक्षित आहे. २१ नोव्हेंबरनंतर विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण व अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.