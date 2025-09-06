नागपूर

Organ Donate : वृद्धाच्या अवयवदानातून दोघांना जीवनदान; बुब्बुळ दानातून दोघांना मिळणार दृष्टी

मेंदूत रक्तस्राव होऊन मेंदूपेशी मृत (ब्रेन डेड) ठरलेल्या वृद्धाच्या अवयवदानातून दोन पुरुषांना जीवनदान मिळाले.
vishnu waghmare

vishnu waghmare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - अचानक प्रकृती खालाविल्याने मेंदूत रक्तस्राव होऊन मेंदूपेशी मृत (ब्रेन डेड) ठरलेल्या वृद्धाच्या अवयवदानातून दोन पुरुषांना जीवनदान मिळाले. सोबतच बुब्बुळदानातून (नेत्रगोल) भविष्यात दोन दृष्टिबाधितांना दृष्टी मिळणार आहे.

Nagpur
Eye
vision
motivational story
Organ Donation

