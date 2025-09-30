Voter Registration: पदवीधर मतदारसंघात गठ्ठा अर्जांवर टाच; निवडणूक आयोगाकडून सावधगिरीचा निर्णय, आजपासून मतदार नोंदणीला सुरुवात

नागपूर : काँग्रेसने व्होट चोरीचा आरोप करीत निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तीकडून गठ्ठ्याने (एकत्रित स्वरूपात) येणारे अर्ज विचारात घेतले जाणार नसल्याची कणखर भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. .विधानपरिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीची माहिती देताना नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या नोंदणी अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत सांगितले की, नागपूर विभागातील पदवीधर मतदारसंघाचे सदस्य अभिजित वंजारी हे ६ डिसेंबर २०२६ रोजी निवृत्त होत आहेत..Rajura Constituency: राहुल गांधींचा आरोप, पण 'राजुरा'मध्ये 'त्या' लोकांची नोंद झालीच नाही; निवडणूक आयोगाचा दावा.या पार्श्वभूमीवर पदवी निकाल लागल्यापासून १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या पदवीधरांसह सध्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या सर्व पदवीधरांसाठी नव्याने मतदार नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठी विभागातील २५६ मतदान केंद्रांवर निवडणूक पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे (तहसीलदार, नायब तहसीलदार,बीडीओ) ही नोंदणी करता येईल. आगामी काळात ऑनलाइन पद्धतीने मतदार नोंदणीची व्यवस्थाही उपलब्ध होणार असल्याची माहिती नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी पत्रपरिषदेत दिली. .पदवीधर मतदारसंघासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ या अहर्ता दिनांकावर आधारित नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याकरिता कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. या विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेत विभागातील सर्व पदवीधरांनी सहभाग घेऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन बिदरी यांनी केले आहे. पत्रपरिषदेला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे उपस्थित होते..अशांची पुरवणी यादी प्रसिद्ध करणारया मतदार मोहिमेनंतरही ज्यांची नोंदणी शिल्लक आहे, अशा पदवीधरांना उमेदवारांच्या अंतिम नामनिर्देशनच्या १० दिवस आधीपर्यंत नोंदणी करता येणार असून त्याची स्वतंत्र पुरवणी यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे, बिदरी यांनी स्पष्ट केले..मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम३० सप्टेंबर रोजी अधिकृत जाहीर सूचना प्रसिद्ध१५ ऑक्टोबरला पहिली पुनर्प्रसिद्धी२५ ऑक्टोबरला दुसरी पुनर्प्रसिद्धी६ नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादीसाठी हस्तलिखिते व छपाई२० नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी२५ नोव्हेंबर दावे-हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख१० ते २५ डिसेंबर २०२५ रोजी दावे-हरकतींचे निपटारा व पूरक यादी तयार३० डिसेंबर २०२५ रोजी होणार अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध.विभागातील एकूण ६ जिल्हे नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोलीसहाय्यक नोंदणी अधिकारी ४३पदनिर्देशित अधिकारी २५६-२०२० मधील एकूण मतदार संख्या २,०६,४५४पुरुष १,२५,४३९महिला ८०,९७६इतर ३९मतदान केंद्रांची संख्या - ३२२.कुटुंबाचे स्वीकारणार एकत्रित अर्ज - डॉ. इटनकरनोंदणी कार्यक्रमांतर्गत एकत्रित स्वरूपात अर्ज स्वीकारले जाणार नाही, त्यासाठी पदवीधरांना पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे स्वत: नोंदणी करणे आवश्यक आहे. स्वत: अर्ज दाखल करण्यास असमर्थ असणाऱ्या व्यक्तीला पोस्टाद्वारे अर्ज करता येईल. मात्र पोस्टाद्वारे पाठविण्यात आलेले एकत्रित अर्ज स्वीकारले जाणार नाही. एकाच घराचा पत्ता असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींना एकत्रित अर्ज देता येणार असल्याची माहिती नागपूर जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली..मराठा समाज सेवा मंडळ निवडणूक! सर्व संचालक मनोहर सपाटेंचेच विजयी होतील? पण अध्यक्षपदासाठी दोघांमध्ये फाईट; मतदान अन् निकाल २७ सप्टेंबरलाच.येथे मिळणार अर्जनोंदणीसाठी विहित नमुना १८ चा अद्ययावत अर्ज भरणे गरजेचे असून अर्ज मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Graduates-and-Teachers-Constituencies-२०२५.aspx या संकेतस्थळावर तसेच पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.