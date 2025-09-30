नागपूर

Voter Registration: पदवीधर मतदारसंघात गठ्ठा अर्जांवर टाच; निवडणूक आयोगाकडून सावधगिरीचा निर्णय, आजपासून मतदार नोंदणीला सुरुवात

Nagpur Voter Registration: निवडणूक आयोगाने पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत एकत्रित अर्ज मान्य न करता कणखर भूमिका घेतली आहे. मतदार नोंदणी प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे.
Voter Registration

Voter Registration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : काँग्रेसने व्होट चोरीचा आरोप करीत निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्‍यक्तीकडून गठ्ठ्याने (एकत्रित स्वरूपात) येणारे अर्ज विचारात घेतले जाणार नसल्याची कणखर भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
election
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com