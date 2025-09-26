नागपूर

Nagpur Election: जिल्हा परिषदेपूर्वी नगरपरिषदेचा बिगूल? भाजपची रणनीती, शहरातील विजयानंतर ग्रामीणवर लक्ष

Zilla Parishad Election: नागपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी घेण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. यासंदर्भात मतदारांची अंतिमsx यादी जाहीर करण्याचे आदेश नुकतेच निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

