Nagpur Election: जिल्हा परिषदेपूर्वी नगरपरिषदेचा बिगूल? भाजपची रणनीती, शहरातील विजयानंतर ग्रामीणवर लक्ष

नागपूर : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. यासंदर्भात मतदारांची अंतिमsx यादी जाहीर करण्याचे आदेश नुकतेच निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. .जिल्ह्यात २८ नगरपंचायती व नगरपरिषदा आहेत. निवडणुका कधी लागणार, याबाबत स्पष्टता नसली तरी राजकीय पातळीवर नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया आधी पार पडेल आणि जिल्हा परिषद निवडणूक मागे पडेल, अशी चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाही. .त्यापूर्वीच नगर परिषदांचे आरक्षण आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक घेण्यात येईल. या परिस्थितीमुळे राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः भाजप शहरी भागातील निवडणुकीत विजय मिळवून ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे. शहरी भागातील निवडणुका आधी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो, असे मानले जाते..पाच वर्षांत आठ नगरपंचायतींची स्थापनाग्रामीणची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात आठ नवीन नगरपंचायती स्थापन झाल्या. २०१९-२०२० मध्ये बेसा व पिपळा (घोगली) ग्रामपंचायी?तला नगरपंचायतचा दर्जा मिळाला..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी जोरदार तयारी, कोण होणार पुढील कारभारी?.२०२२-२०२३ मध्ये बहादुरा-खबरी व कांद्री ग्रामपंचायतींनाही नगरपंचायतचा दर्जा देण्यात आला. याशिवाय २०२३-२०२४ मध्ये डिगडोह (देवी) व निलडोह या ग्रामपंचायतींनाही नगरपरिषद व नगरपंचायत म्हणून मान्यता मिळाली. कामठी तालुक्यातील येरखेडा व बिडगाव, तसेच काटोल तालुक्यातील कोंढाळी आणि गोधनी रेल्वे स्थानक परिसरालाही नगरपंचायतचा दर्जा मिळाला.नगरपरिषद ः १४नगरपंचायत ः १४.