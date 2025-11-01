नागपूर

Nagpur News : गळफास घेत तरुणाने संपविले जीवन; आई-वडील गेले होते गावाला

नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चिटणवीसनगरात २३ वर्षीय तरुणाने गळफास घेत जीवन संपविले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चिटणवीसनगरात २३ वर्षीय तरुणाने गळफास घेत जीवन संपविले. ही घटना शनिवारी (ता.१) सकाळी दहाच्या सुमारास उघडकीस आली.

