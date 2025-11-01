Nagpur News : गळफास घेत तरुणाने संपविले जीवन; आई-वडील गेले होते गावाला

नागपूर - नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चिटणवीसनगरात २३ वर्षीय तरुणाने गळफास घेत जीवन संपविले. ही घटना शनिवारी (ता.१) सकाळी दहाच्या सुमारास उघडकीस आली..संकेत शत्रुघ्न मसराम असे मृत युवकाचे नाव आहे. संकेत हा मिहानमधील हेक्झावेअर कंपनीमध्ये नोकरी करीत होता. त्याचे वडीलही खासगी नोकरी करतात. २९ ऑक्टोबरला त्याचे आईवडील वर्ध्यातील आर्णी येथे नातेवाइकांकडे अंत्यसंस्कारासाठी गेले होते. तेथे पोहोचल्यावर त्यांनी संकेतला फोन केला. मात्र, त्याने फोन उचलला नाही..शनिवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ते घरी परत आले तेव्हा घराचे मुख्यद्वार आतून बंद असल्याचे दिसले. याशिवाय घरातून उग्र दर्प येत होता. यामुळे त्यांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार तोडून आत प्रवेश केला असता संकेतने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. याबाबत पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर उपनिरीक्षक शिंदे यांनी तपास सुरू केला. संकेतचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला..पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात पाठविला. संकेत शांत आणि संयमी स्वभावाचा होता. तो कुठल्या तणावात आहे असे कधीही वाटले नसल्याचे त्याच्या आईवडीलांनी पोलिसांना सांगितले. त्यामुळे त्याने नेमकी कोणत्या कारणाने आत्महत्या केली याचे गूढ कायम आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.