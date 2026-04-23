MHT CET PCM: एमएचटी-सीईटी पीसीएमला ९४.७३ टक्के प्रतिसाद; अभियांत्रिकी-फार्मसी प्रवेश वाढण्याची शक्यता

नागपूर : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेली एमएचटी-सीईटीच्या पीसीएम गटासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेला राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. ११ ते २० एप्रिलदरम्यान आठ दिवस चाललेल्या या परीक्षेत ९४.७३ टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यामुळे यंदा फार्मसी आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील जागांवर प्रवेश वाढण्याची शक्यता आहे..विद्यार्थ्यांना यंदा परीक्षेसाठी दोन संधी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील पहिल्या संधीसाठी ४ लाख ७९ हजार ३३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ४ लाख ५४ हजार ७९ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील १९१ परीक्षा केंद्रांवर ही संगणकाधारित परीक्षा पार पडली..राष्ट्रीय स्तरावरील जेईईप्रमाणे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळावी, यासाठी यंदापासून प्रथमच दोन वेळा सीईटी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीसीएम समूहाची दुसरी संधी १४, १५ व १६ मे २०२६ रोजी होणार असून त्यासाठी ३ लाख १४ हजार ४७५ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत..इन्फोबॉक्स :पीसीएम सीईटी (पहिली संधी) आकडेवारीनोंदणी : ४,७९,३३४परीक्षा दिलेले : ४,५४,०७९उपस्थिती : ९४.७३ %अनुपस्थित : २५,२५५परीक्षा केंद्रे : १९१जिल्हे : ३६.११ हजार ३६ विद्यार्थी पहिल्या संधीत गैरहजरपीसीएम सीईटीच्या पहिल्या संधीसाठी दोन्ही परीक्षांना नोंदणी केलेल्या २ लाख ९६ हजार ५३३ विद्यार्थ्यांपैकी २ लाख ८५ हजार ५१७ विद्यार्थी उपस्थित होते, तर ११ हजार ०३६ विद्यार्थी गैरहजर राहिले. या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संधीच्या सीईटीमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे.