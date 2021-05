'खर्चपाणी द्या, सर्व पेपर काढून देतो', प्राध्यापकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल होताच परीक्षा रद्द

नागपूर : एका महाविद्यालयाने ऑनलाइन परीक्षेऐवजी (online) ऑफलाइन परीक्षेचे आयोजन करीत विद्यार्थ्यांना सर्व पेपरमध्ये उत्तीर्ण करून देण्याच्या नावावर पैसे मागण्यात येत असल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल (viral audio clip of professor ) झाली. या क्लिपबाबत माहिती मिळताच विद्यापीठाने (nagpur univeristy) गोंदिया येथे असलेल्या महाविद्यालयातील परीक्षा रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. (exam cancelled after viral audio clip of professor of gondia college)

विद्यापीठाद्वारे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रथम सत्राच्या परीक्षा महाविद्यालय स्तरावर घेण्याचे निर्देश दिलेत. यानुसार ५ ते ३१ मेदरम्यान पेपर घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच पेपर दिल्यावर त्याचे उत्तर विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर देण्याचा प्रकार समोर आला. मात्र, यावेळी गोंदियातील एका एमबीए अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयाने आजपासून सुरू झालेल्या प्रथम सेमिस्टरच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण करण्यासाठी चक्क पैशाची मागणी केल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या प्रकाराने एकच खळबळ माजली. क्लिप व्हायरल होताच संबंधित महाविद्यालयाच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तशा सूचना परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिल्यात. याशिवाय त्यांना याबाबत उत्तर सादर करण्यात आल्याचेही समजते. याबाबत डॉ. साबळे यांना विचारणा केली असता त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र, महाविद्यालयाशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.

कोरोनाबाधित विद्यार्थ्यांचे पेपर -

महाविद्यालयात बुधवारपासून सुरू झालेल्या ऑफलाइन पेपरदरम्यान कोरोनाबाधित असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही पेपर देण्यास बोलाविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे इतरांनाही संक्रमण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, कोरोनाकाळात महाविद्यालयाने ऑफलाइन परीक्षा घेतलीच कशी, हा प्रश्न आहे.