Facelift Surgery: तरुणाई फेसलिफ्टकडे आकर्षित; सौंदर्याच्या शोधात नवा ट्रेंड

नागपूर : आजच्या युगात सौंदर्याची व्याख्या झपाट्याने बदलत आहे. सोशल मीडियावरील चमकदार जग, परिपूर्ण त्वचेचे आदर्श आणि नेहमी तरुण दिसण्याची धडपड यामुळे आता फेसलिफ्ट सर्जरीकडे तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होताना दिसते. पूर्वी ही प्रक्रिया मध्यमवयीन किंवा वृद्धांमध्ये लोकप्रिय होती. परंतु, आता २५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील युवक-युवतीदेखील या शस्त्रक्रियेकडे वळत आहेत..तरुणांमध्ये का वाढतेय आकर्षण?सोशल मीडियावर 'परफेक्ट लूक ठेवण्याची मानसिकता, सेल्फी कल्चर आणि 'इंस्टा-रेडी' चेहऱ्याची गरज ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. करिअरमध्ये आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, ग्लॅमर क्षेत्रात स्पर्धा टिकवण्यासाठी आणि वयापेक्षा तरुण दिसण्यासाठी अनेक तरुण फेसलिफ्ट किंवा नॉन-सर्जिकल उपचारांकडे वळत आहेत. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया आता सुरक्षित, कमी वेदनादायक आणि जलद झाली आहे. त्यामुळे, अनेक तरुणांना ती सहज स्वीकारता येते..सौंदर्याचा खरा अर्थसौंदर्य फक्त चेहऱ्यावर नाही, तर आत्मविश्वास, आरोग्य आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातही दडलेले असते. फेसलिफ्ट हा पर्याय असला तरी नैसर्गिक त्वचा काळजी, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि तणावमुक्त जीवनशैली हीसुद्धा 'युथफुल' राहण्याची खरी गुरुकिल्ली आहे. एकूणच, फेसलिफ्ट सर्जरी आता फक्त वयाच्या खुणा मिटवण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती तरुण पिढीच्या परफेक्शनच्या शोधाचा नवा ट्रेंड बनली आहे. मात्र, या सौंदर्याच्या शोधात आरोग्य आणि नैसर्गिकता विसरली जाणार नाही, याची जाणीव ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे..काय आहे फेसलिफ्ट सर्जरी?फेसलिफ्ट म्हणजे चेहऱ्यावरील सैल झालेली त्वचा, सुरकुत्या आणि थकवा यांना दूर करून चेहऱ्याला पुन्हा तजेलदार, तरुण लूक देणारी सौंदर्यशास्त्रीय शस्त्रक्रिया. यात त्वचेखालील स्नायू घट्ट केले जातात आणि जास्तीची त्वचा काढून टाकली जाते. या प्रक्रियेनंतर चेहरा अधिक ताजातवाना व घट्ट दिसतो..सर्जिकल फेसलिफ्ट ही एक शस्त्रक्रियात्मक पद्धत असून, ती चेहऱ्यावरील त्वचा आणि मऊ ऊतकांना पुन्हा व्यवस्थित आणि घट्ट करून चेहऱ्यावर तारुण्य आणते. या प्रक्रियेमुळे चेहऱ्यावरील खोल सुरकुत्या कमी होतात, गालांची रचना अधिक उठून दिसते, जबड्याची रेषा अधिक स्पष्ट होते आणि चेहऱ्याचा समतोल पुन्हा प्रस्थापित होतो. शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवस सूज व त्याठिकाणी थोडेसे काळपट डाग दिसू शकतात. क्वचितच संसर्ग, नसांना इजा, चेहऱ्यात असमतोल किंवा कोरडेपणा, जास्त लाळ येणे असे दुष्परिणाम दिसू शकतात. ही शस्त्रक्रिया करण्याआधी अनुभवी डॉक्टरची निवड करावी.डॉ. श्रुती गुणशेखर, मॅक्सिलोफेशियल सर्जन, क्लिओरा क्लिनिक