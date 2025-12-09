नागपूर

फलटणच्या महिला डॉक्टरचा मृत्यू गळा दाबल्यानं नाही, हातावरचं अक्षर तिचंच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली माहिती

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिलीय. महिला डॉक्टरचा मृत्यू गळफास घेतल्यानंच झाला असल्याचं फडणवीस म्हणाले.
CM Devendra Fadnavis Interview

CM Devendra Fadnavis Interview

easkal

सूरज यादव
Updated on

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत चर्चेवेळी मोठी माहिती दिली. महिला डॉक्टरचा मृत्यू हा गळा दाबून झालेला नाहीय. तिने गळफास घेतल्यानंच मृत्यू झाला असल्याचं फॉरेन्सिक रिपोर्टमधून समोर आलं असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलंय. मंगळवारी विधानसभेतल्या चर्चेवेळी त्यांनी ही माहिती दिलीय.

Loading content, please wait...
Satara
doctor
women
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com