Fake Voter: बोगस मतदार नोंदणी, खरा मास्टर माईंड कोण? काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांचा निवडणूक आयोगाला सवाल

चंद्रपूर : राजुरा विधानसभा मतदारसंघात ६ हजार ८६१ बनावट मतदार नोंदणीचा मोठा प्रयत्न महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने तत्काळ कारवाई करून रोखला असल्याची माहिती जाहीर केलेल्या पत्रकातून समोर आली आहे. .मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या तत्परतेमुळे ही बनावट नोंदणी मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट होऊ शकली नाही. मात्र, या सर्व प्रकारातील खरा मास्टर माईंड कोण? असा प्रश्न काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांचा निवडणूक आयोगाला केला आहे..राजुरा विधानसभा मतदारसंघात ईआरओ एनईटी प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद ऑनलाईन अर्ज नोंदणी झाली. यामुळे १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी राजुरा यांना तक्रार दिली होती. .त्यानुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मतदार नोंदणी अधिकारी राजुरा यांना कार्यवाहीबाबत दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राजुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, यानंतर पुढे कुठलीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तरीसुद्धा निवडणूक आयोग अक्षरक्षः खोटे बोलून सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप धोटे यांनी केला आहे..दोषींवर कारवाई नाही७ हजार ५९२ अर्जांपैकी ६ हजार ८६१ अर्ज बोगस निघाले. अर्जदारांची नावे, पत्ते, पुरावे, फोटो आदी सर्व बनावट होते. इतकी मोठी माहिती व रसद कोण पुरवत होते? मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अशा प्रकारे संगनमत होऊ शकते का? हे प्रश्न तपासाअभावी अजूनही हवेतच आहेत. निवडणूक आयोगाकडे वारंवार तक्रारी करून या प्रकरणाला जवळपास ११ महिने उलटले आहेत, तरीही दोषींवर ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. बनावट नावे जोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे जाहीर का केली जात नाहीत? तपासाचा घोडा नेमका कुठे लटकला आहे? या संदर्भात निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता दाखवणे अपेक्षित होते, असेही धोटे म्हणाले..Rajura Constituency: राहुल गांधींचा आरोप, पण 'राजुरा'मध्ये 'त्या' लोकांची नोंद झालीच नाही; निवडणूक आयोगाचा दावा.बनावट नोंदणी कोणी केली?निवडणूक आयोगाने आकडेवारी मांडली, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज कोणी सादर केले, कुणाच्या निर्देशावर हे काम झाले, याबद्दल अजूनही कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सात हजारांपेक्षा जास्त अर्ज एखाद्या एकाच व्यक्तीने किंवा छोट्या गटाने केले असतील का? यामागे कुणीतरी संघटित गट, किंवा मोठा राजकीय उद्देश असल्याची शंका नाकारता येत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बोगस नावे जोडण्यामागे कोणता तरी राजकीय पक्ष अथवा प्रभावशाली गट आहे का? हा प्रश्न जनतेत चर्चिला जात आहे. मतदार यादीत नैसर्गिक वाढ होणे हे स्वाभाविक आहे. त्यात त्या- त्या गावातील, प्रभागातील नावे समाविष्ट असू शकतात. मात्र, ६८६१ बनावट मतदार त्या गावातील नसल्याने ओळख न पटणारी आहेत. त्यामुळे मतदारसंख्या कृत्रिमरित्या वाढवून निवडणुकीत फायदा घेण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता स्पष्ट होते. मात्र आयोगाकडून अद्याप यावर मौन का आहे, हा मोठा प्रश्न असल्याचे धोटे म्हणाले..