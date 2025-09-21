नागपूर

Fake Voter: बोगस मतदार नोंदणी, खरा मास्टर माईंड कोण? काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांचा निवडणूक आयोगाला सवाल

Rajura Voter Fraud: राजुरा विधानसभा मतदारसंघात ६,८६१ बनावट मतदार नोंदणीचा प्रयत्न महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने तत्काळ रोखला. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी या सर्व प्रकारातील खरा मास्टरमाईंड कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
Fake Voter

Fake Voter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर : राजुरा विधानसभा मतदारसंघात ६ हजार ८६१ बनावट मतदार नोंदणीचा मोठा प्रयत्न महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने तत्काळ कारवाई करून रोखला असल्याची माहिती जाहीर केलेल्या पत्रकातून समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
police
election
online
Action
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com