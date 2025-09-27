Nagpur News: फवारणीसाठी गेलेल्या मजुराचा विजेच्या तारेला धक्का बसून मृत्यू; रामटेक हादरले!

रामटेक : खुमारी शिवारातील शेतात फवारणी करण्यासाठी गेलेल्या एका तरुण शेतमजुराचा विजेच्या जबर धक्क्याने मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. २४ सप्टेंबर) दुपारी १ वाजताच्या सुमारास घडली असून रामटेक पोलिसांनी शेतमालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, खुमारी शेतशिवारातील अंकित लीलाधर धानोरे यांच्या मालकीच्या शेतात बोरडा (सराखा) येथील शेतमजूर राघो जेठीराम नारनवरे (वय ३८ वर्षे) हे फवारणीचे काम करायला गेले होते. .फवारणी करीत असतांना धानोरे यांनी राघो नारनवरे यांना झोपडीत लाईट लावण्याकरिता विजेची तार नेण्यास सांगितले. ती तार ठिकठिकाणी तुटलेली असल्याने राघोला विजेचा जोरदार धक्का बसला. यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला..उपस्थित अन्य शेतमजूरांनी त्याला तात्काळ रामटेकच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. मृतकाचे चुलतभाऊ संभा नारनवरे यांच्या तक्रारीवरून शेतमालक अंकित लीलाधर धानोरे याच्यावर रामटेक पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिक तपास रामटेक पोलिस करीत आहेत..Nagpur News: नागपूर सावनेर मार्गावरील बोलेरो कारमध्ये तरुणाचा मृतदेह; परिसरात खळबळ.मृतक राघो नारनवरे यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, १२ वर्षीय मुलगी व ७ वर्षाचा मुलगा असा आत्पपरिवार आहे. राघो हे घरातील एकमेव कमावणारे व्यक्ती असल्याने त्यांच्या अपघाती मृत्यमुळे संपूर्ण कुटुंबावर संकट कोसळले आहे. त्यामुळे मृतकाच्या कुटुंबाला शासनाने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.