Bacchu Kadu : कर्जमाफीत कारस्थान झाले तर सोडणार नाही

नागपूर - 'आमचे आंदोलन संपलेले नाही तर स्थगित झाले आहे. उद्या सरकारने पुन्हा काही कारस्थान केले तर आम्ही तयार आहोत. आम्ही सरकारवर 'वॉच' ठेवणार आहोत. त्यांना स्वस्थ बसू देणार नाही. अधिकाऱ्यांनी किंवा सरकारने कुठेही काही गडबड करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना सोडणार नाही,' असा इशारा 'प्रहार'चे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी सरकारला दिला..शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मुंबईतील बैठक आटोपून शुक्रवारी दुपारी बच्चू कडू नागपूरमध्ये दाखल झाले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधताना कडू म्हणाले की, सरकारच्यावतीने योग्य वेळी कर्जमाफी दिली जाईल असे सांगण्यात येत होते. जाहीरनामा पाच वर्षांचा असतो, असेही सांगण्यात येत होते.यावर योग्य वेळ केव्हा येणार अशी विचारणा केली जात होती. सरकार तारीख जाहीर करीत नव्हते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे सरकारला तारीख जाहीर करावी लागली. सरकारने तारीख चुकवली तर त्यांना 'सळो की पळो' करू, जिथे उभे राहतील तिथे झोडून काढू, असा इशाराही त्यांनी दिला..सरकारने कर्जमाफीसाठी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. या वर्षीचे कर्जसुद्धा माफ व्हावे यासाठी जून महिन्यापर्यंत थांबण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. माफीसाठी पैशाची जमवाजमव करणे अवघड आहे. मात्र, तो त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, आर्थिक अडचण असतानाही निर्णय घेतल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले..नाराज असलेल्यांनी स्वतंत्र लढा उभारावा'मॅनेज' झाले का? असे फोन, मेसेज काही जण मला घरी बसून करत आहेत. कर्जमाफीसाठी सहा महिने का लावले? असे ते म्हणत आहेत. घरी बसून वक्तव्ये करणे सोपे आहे परंतु, ज्यांनी रक्त सांडले त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून बच्चू कडू यांनी ज्यांना तत्काळ कर्जमाफी हवी आहे अशांनी स्वतंत्र लढा उभारावा, असे थेट आव्हान दिले.गुरुवारी रात्री सरकारसोबत मुंबईतील बैठक आटोपून बच्चू कडू शुक्रवारी (ता.३१) दुपारी नागपुरात दाखल झाले. विमानतळावरून थेट ते खापरी (पुनर्वसन) येथील आंदोलनस्थळी पोहचले. येथे त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर सामाजिक भवनमध्ये उपस्थित शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला..जनतेला त्रास न देण्याची हमीप्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी 'रेल रोको' किंवा सामान्य जनतेला त्रास होईल, असे कुठलेही कृत्य करणार नाही, अशी हमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. केंद्र शासनाला गुरुवारी दिलेल्या नोटिशीनंतर त्यांनी आपली बाजू आज मांडली.त्यानुसार, न्यायालयाने बच्चू कडू यांना याबाबत विचारणा करीत हमी देण्याचे आदेश दिले. तसेच, लेखी स्वरूपात अद्याप कुठलेही उत्तर सादर न केल्याने नाराजी व्यक्त करीत ६ नोव्हेंबरपर्यंतचा अवधी दिला..