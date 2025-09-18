Nagpur Farmers: नागपूर विभागात आठ महिन्यांत तब्बल २९६ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले; शासनाच्या योजना ठरतायत अपुऱ्या

नागपूर: शेतकऱ्यांसाठी शासनाने योजना आखल्या मात्र त्या सर्व कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र आहे. नागपूर विभागात गत ८ महिन्यात २९६ आत्महत्येच्या नोंदी झाल्या आहेत. दर दोन दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे आकडेवारावरून स्पष्ट होत आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचे भीषण वास्तव असून सरकारी पातळीवर शेतकरी आत्महत्याबाबत अनास्था असल्याचे चित्र आहे..निवडणुकीच्या काळात सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज माफ होईल या आशेवर परतफेड केली नाही. परिणामी बँकांकडूनही नव्याने पीक कर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हंगामात अधिक व्याजाने कर्ज घ्यावे कर्ज घेऊन पेरण्या केल्या. .पीक जोमात आले खरे मात्र पाऊस लागून पडल्याने सर्व पिके झोपली. विदर्भात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या नोंदी झाल्या. यात लाखो हेक्टर क्षेत्रात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीने विशेषतः सोयाबीन, मका, तूर, कापूस आणि फळपिके, भाजिपाला पिके नष्ट झाली. कर्जामुळे सावकारी जाच अन् निसर्गापुढे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना नैराश्याचा सामना करावा लागत आहे. नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशनासह अनेक उपक्रव राबविले मात्र ते कागदोपत्रीच असल्याचे चित्र आहे..शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना असतात मात्र त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने शेतकरी योजनांपासून लांबच राहिला असल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या वतीने प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर योजनांची माहिती देण्यासाठी उपयायोजना करण्याची गरज आहे..शेतकऱ्यांची किंमत केवळ एक लाखजंगली श्वानाच्या हल्ल्यात एखादी व्यक्ती साधा जखमी जरी झाले तरी त्याला पाच लाख रुपयापर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाते. मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपयांची मदत देण्याची तरतूद आहे. मात्र नैराश्यात गेलेल्या शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलल्यास तो शेतकरी होता हे कुटुंबियांना कागदोपत्री सिद्ध करावे लागते. सिद्ध झाल्यास आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाख रुपयाची मदत देतात. ही मदत मिळविण्यासाठीही अनेक महिने ताटकळत बसावे लागत असल्याचे वास्तव आहे..२९६ पैकी ९४ शेतकरी अपात्रगत ८ महिन्यात नागपूर विभागात २९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासन दरबारी नोंद आहे. त्यापैकी १६२ शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरले आहे. तर ९४ शेतकरी कागदोपत्री शेतकऱी असल्याचे सिद्ध करू न शकल्याने त्यांना लाभ मिळू शकणार नाही. तर ४० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहे..शासनाच्या नोंदी काय म्हणतात?जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या २४० दिवसांत नागपूर विभागात २९६ शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. एप्रिलमध्ये सर्वाधिक ५० शेतकरी आत्महत्या, तर ऑगस्ट महिन्यात २८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र शासकीय निकशात १६२ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबच शासकीय लाभासाठी पात्र ठरले आहेत. आठ महिन्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपोटी १ कोटी ५८ लाख रुपयांचा मदतनिधी वितरित केला..आत्महत्या महिन्यानुसारजानेवारी - २९फेब्रुवारी - ३७मार्च - ३५एप्रिल - ५०मे - ३१जून - ४३जुलै - ४३ऑगस्ट - २८.Pune News : पुण्यातील शेतकऱ्याच्या अनोख्या आंदोलनाची चर्चा; तीन वेळा आमरण उपोषण करूनही दखल नाही, आता थेट कारवरच....ही आहेत प्रमुख कारणे...सावकारी कर्ज, इतर बँकांचे कर्ज, नापिकी, अतिवृष्टीमुळे हातून गेलेले पीक, सरकारकडून न मिळणारी मदत ही कारणे शेतकरी आत्महत्येचा आलेख वाढविण्यासाठी पोषक ठरत असल्याचे बोलले जाते. विभागात बँकांकडून मिळणारे पीककर्ज सरसकट मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त व्याज घेणाऱ्या सावकारांकडे हात पसरावे लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.