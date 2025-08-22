Nagpur News: नागपूर जिल्ह्यात सात महिन्यांत १७ शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; कर्जबाजारीपणा व नैसर्गिक आपत्ती मोठे कारण

नागपूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होत असलेले नुकसान व पिकाला योग्य भाव मिळत नसल्याने कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे..हा संपूर्ण राज्यासाठीच गंभीर विषय ठरत असून गेल्या सात महिन्यांत नागपूर जिल्ह्यात १७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून अनेक उपाययोजना राबविण्यात येतात. .परंतु त्यानंतरही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबताना दिसत नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक काही साहित्यांवर शासन अनुदान देते. तर दुसरीकडे खत, बियाणे, मजुरांचे भाव वधारले आहे..शेतीच्या लागणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत उत्पादनाला भाव कमी मिळत असल्याची ओरड होत आहे. त्यातच अतिवृष्टी आणि विविध रोगांमुळे पिकांचे नुकसान होते. अशात उत्पादन घटून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानही सोसावे लागते..शासनाकडून नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कमही तोकडी असल्यामुळे यात वाढ करण्याची मागणी वेळोवेळी पुढे आली आहे. याशिवाय शेतमालाला योग्य बाजार भाव देण्याची मागणी होत आहे. हे सर्व होत असतानाच जिल्ह्यात गेल्या सात महिन्यात १७ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. .Nagpur University: नागपूर विद्यापीठात ‘पदवी लॅमिनेशन’ घोटाळा? तीन वर्षांपासून पदवीचे लॅमिनेशन बंद असताना काढली देयके.अर्थात त्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे दु:ख ओढवले आहे. यातील सात प्रकरण कर्जबाजारीपणा व नापिकाला कंटाळून आत्महत्याचे प्रशासनाने मान्य करत असून मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला प्रत्येकी १ लाख रुपयाप्रमाणे मोबदला देण्यात आला. तर ५ प्रकरणात मदत नाकारण्यात आली असून,५ प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.