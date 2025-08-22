नागपूर

Nagpur News: नागपूर जिल्ह्यात सात महिन्यांत १७ शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; कर्जबाजारीपणा व नैसर्गिक आपत्ती मोठे कारण

Agriculture Crisis: नागपूर जिल्ह्यात गेल्या सात महिन्यांत १७ शेतकऱ्यांनी संपवले जीवनल्याचे समोर आले आहे. कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि कमी बाजारभाव ही कारणे ठरत आहेत.
Nagpur News
Nagpur Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होत असलेले नुकसान व पिकाला योग्य भाव मिळत नसल्याने कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Crop Damage
Crop Crisis
Agricultural debt crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com