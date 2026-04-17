Nagpur News: कर्जमाफीची घोषणा, पण शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत!; शेती हंगाम सुरू, पण शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे नाहीत

सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची नेहमीच नाचक्की झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांंना त्याचा लाभ कधी मिळेल हे सांगता येत नाही. काही दिवसांत शेती हंगाम सुरू होईल. शेतकरी शेतीची मशागत करतील. त्यानंतर पेरणीसाठी आवश्यक साहित्य आणि पैशाची जुळवाजुळव करेल. प्रत्येक वर्षीचा शेतकऱ्यांचा नित्यक्रम. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांचे शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडणार असल्याचे दिसून येते. सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण एकाच वेळेस येत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गळचेपी होते..गतवर्षी सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफी २०२६ मध्ये दिली जाणार. त्यासाठी समिती गठित झाली आणि कर्जमाफीची अखेर घोषणा झाली. मात्र, ही कर्जमाफी किती शेतकऱ्यांना मिळणार, त्यात पात्र शेतकरी किती असतील हासुद्धा सध्या वादातीत विषय आहे. सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण एकाच वेळेस येते. सरकारने कोणतेही धोरण आखले की, त्याचा पहिला फटका शेतकऱ्यांना बसतो. नागपूर जिल्हा तसा सधन. चारही बाजूने पाणीच पाणी. काटोल आणि नरखेड तालुक्यात पाणी कमी असले तरी संत्रा उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काटोल आणि वरुडचा संत्रा थेट बांगलादेशात जातो..मात्र, बांगलादेशाने आयात शुल्कावर कर जादा लावल्याने गेल्या दोन वर्षांत हा शेतकरीसुद्धा मेटाकुटीस आला. मौदा, रामटेक आणि इतर तालुक्यात धानपिकांसह मिरची, सोयाबीन पिके घेतली जातात. सध्या धानपीक फायदेशीर नसले तरी ते शेतकऱ्यांच्या छाताडावर बसले नाही. मात्र, सोयाबीन पिकाने तर शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करून सोडले. दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनला मिळणारा प्रतिक्किंटल ४ हजार भाव आजही आहे. उत्पादन खर्च वाढूनही भावात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा कपाशीकडे वळविला. गेल्या चार वर्षांत अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.बच्चू कडू यांनी मोठे आंदोलन केले. रस्ते अडविले. महामार्ग रोखले. शेवटी बच्चू कडू यांच्या मध्यस्थीतून शेतकऱ्यांची कीव आणि दया सरकारला आली. शेवटी कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन मिळाले आणि आता कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. महाराणी अहल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना २०२६ अंतर्गत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे..सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. दोन लाख मुद्दल आणि व्याजासह ही कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. सरकारच्या निर्णयाने सर्व खूश झाले. मात्र, ही कर्जमाफी कधी मिळेल सांगता येत नाही. याद्या सुरू आहेत. कर्जमाफीचे निकष शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठले आहे. अनेक अडचणी येत आहेत. २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची महत्त्वाची तारीख दिली आहे. त्यानंतर योग्य ते कागदपत्र दिले नाही तर तो शेतकरी अपात्र ठरणार आहेत..सरसकट नाहीच, पीककर्जाचा प्रश्नखरी मेख इथे आहे. ही कर्जमाफी सरसकट नाही. त्यामुळे शेतकरी या निकषात बसणार किंवा नाही, ही शंकाच आहे. आधीच सांगितल्याप्रमाणे हंगाम सुरू झाला. शेतकऱ्यांना आता पैशाची निकड आहे. मात्र, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना पीककर्ज बॅंका देतील हा प्रश्न आहे. कागदांची जुळवाजुळव करताना अनेक अडचणी येणार आहेत. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणार नाही. चार महिन्यात कर्जमाफी होईल आणि पुन्हा कर्ज घेऊ, असा विश्वास ठेवून शेतकरी सावकारांच्या दारावर जाणार आहे. कर्जमाफी झाली आणि पीककर्ज मिळाले की ते सावकारांना देणार आहे. आणि तो पुन्हा कर्जबाजारी होणार आहे. सरकारचे धोरणे हे शेतकऱ्यांचे मरण आहे.