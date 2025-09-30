Nagpur: निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना दिला धीर

नागपूर : गत पन्नास वर्षात शेतकऱ्यांचे पावसामुळे जेवढे नुकसान झाले नसेल, तेवढे नुकसान राज्यात सप्टेंबर अखेरपर्यंत झालेल्या पावसाने झाले आहे. राज्याच्या प्रत्येक भागात शासन शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करीत आहे..या संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळप्रसंगी ड्रोनच्या सहाय्याने व याचबरोबर प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक मदत केली जाईल, असे सांगितले आहे. आम्ही वेळप्रसंगी निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करू असे, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले..कळमेश्वर तालुक्यात असलेल्या दाढेरा, तिडंगी, तेलगाव, नांदागोमुख व जिल्ह्यातील इतर गावांतील कृषी क्षेत्राची त्यांनी पाहणी केली. या गावातील संत्रा, सोयाबीन, कापूस, तूर, भाजीपाला-वेलवर्गीय पीके उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर भेटून पालकमंत्री बावनकुळे यांनी धीर दिला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..शासकीय यंत्रणेत पंचनाम्याप्रमाणे शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचविली जाते. पंचनामे करताना कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश महसूल विभागाला दिले आहेत. या पंचनाम्यामध्ये काही चूक असल्यास ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून यात योग्य ती दुरुस्ती केली जाईल. कोणत्याही स्थितीत शेतकऱ्यांवर कसल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले..दक्षिणपूर्व मध्य रेल्वेच्या विकासकामांचा आढावानागपूरः जिल्ह्यातील कामठी, चाचेर आणि रेवराल या स्थानकांवरील सुविधांकडे रेल्वे विभागाने लक्ष द्यावे. विशेषतः यात्रेकरूंच्या सुविधा काटेकोर असाव्यात याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे दिले. येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील दक्षिणपूर्व मध्य रेल्वेच्या विकास कामांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. .यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॅा. विपिन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डीआरएम दीपककुमार गुप्ता, वरिष्ठ डीसीएम दिलीप सिंह, सीएमपी अशोक सुर्यवंशी, वरिष्ठ अभियंता अंकित यदूंशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Manoj Jarange Patil : शेतकऱ्यांना मदत देण्यास दिरंगाई केल्यास महाराष्ट्र जाम करणार.२२ लाख हेक्टरमध्ये नुकसान झाल्याचा अंदाजराज्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत सूमारे २५ लाख व सप्टेंबर महिन्यात २२ लाख हेक्टर एवढे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. राज्यातील सर्व महसूल यंत्रणा शेताच्या बांधावर असून येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी येईल. यानंतर मंत्री मंडळस्तरावर व्यापक विचारविनिमय करुन शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. आज शहरांमध्ये सिमेंटचे रस्ते झाल्याने शहरामध्ये पाणी साचते आहे. यादृष्टीने विचार करुन शहरात जल निस्सारण व मल निःस्सारण आणि ग्रामीण भागामध्ये जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून मातीची धूप कमी व्हावी, पूराचा धोका कमी व्हावा यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.