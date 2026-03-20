Dhakna Accident: देवदर्शनानंतर परतताना काळाचा घाला! ढाकना येथील भीषण अपघातात मामा, भाचा ठार; वडिलांना कळलं अन् छातीत कळ..

कामठी : राजस्थानमधील अपघाताच्या दुःखद घटनेची शोककळा अद्याप ओसरलेली नसतानाच, देवदर्शनाहून परतणाऱ्या भाविकांवर आणखी एक भीषण अपघाताचा घाला कोसळला. बैतूल आणि हरदा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील ढाकना गावाजवळील हरई क्षेत्रात जवळ गुरुवारी (ता. १९) सकाळी सुमारे ८.३० वाजता झालेल्या कार अपघातात कामठी व नागपूरातील मामा,भाच्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत..या अपघातात कामठीतील शुभम रंगीलाल ऊर्फ विजय जयस्वाल (२८) रा. रनाळा) याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर त्याचा मामा पारस कनोजिया (३५) रा. मानकापूर, नागपूर यांचा दुपारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अमन जयस्वाल (२६) व जतिन कनोजिया (३४) हे दोघे गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अमन, जतिन, पारस आणि शुभम हे चौघेजण उज्जैन येथील नलखेडा परिसरातील बगलामुखी मंदिराचे दर्शन घेऊन नागपूरकडे परतत होते. दरम्यान, ढाकना गावाजवळ त्यांच्या कारवरील नियंत्रण सुटल्याने वाहन पलटी झाले आणि हा भीषण अपघात घडला. प्राथमिक तपासात चालकाला झोपेचा झटका आल्याने अपघात घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..अपघातानंतर मागून येणाऱ्या टवेरा वाहनाचे चालक अंकित तिवारी (रा. कल्याणपूर, बैतूल) यांनी प्रसंगावधान राखत जखमींना तातडीने कारमधून बाहेर काढले आणि अॅम्ब्युलन्सच्या मदतीने रुग्णालयात हलविण्यास मदत केली.जखमी अमन जयस्वाल यांनी सांगितले की, 'मी आणि शुभम मागील सीटवर झोपलो होतो, तर पारस गाडी चालवत होता.' अपघात इतका भीषण होता की, शुभमचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी पारस यांचा दुपारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अमन यांचा हात फ्रॅक्चर झाला असून जतिनची प्रकृतीही चिंताजनक आहे. दोघांना पुढील उपचारासाठी भोपाळ येथे हलविण्यात येत आहे..दरम्यान, या दुर्दैवी घटनेमुळे कामठी व नागपूर परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत शुभमचा मृतदेह शवविच्छेदनानंतर रनाळा कामठी येथील नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. शुक्रवार (ता. २०) सकाळी ११ वाजता नवीन मोक्षधाम आजनी रोड कामठी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.पोलिसांकडून अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा अधिक तपास सुरू आहे. या अपघातातून प्रवासादरम्यान वाहन चालविताना पुरेशी विश्रांती घेणे व सुरक्षिततेचे नियम पाळणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..दर्शनाहून परतताना काळाचा घालाकामठी रनाळा येथील २८ वर्षीय शुभम जैस्वाल मित्र अमन जयस्वाल (२६) रा कामठी, जतिन कनोजिया (३४) रा नागपूर आणि पारस कनोजिया (३५) रा. मानकापूर नागपूर यांच्यासोबत मंगळवारी रात्री ११ वाजता उज्जैन आणि नलखेडा येथील आई बगलामुखीच्या दर्शनासाठी निघाला होता. दर्शन घेऊन आनंदाने परतत असताना गुरुवारी सकाळी ८:३० च्या सुमारास बैतूल-हरदा सीमेजवळ ढाकना गावातील हरई क्षेत्रात चालकाला झोपेची डुलकी लागल्याने त्यांची कार अनियंत्रित होऊन पलटी झाली. या भीषण अपघातात शुभम जैस्वाल याचा जागीच मृत्यू झाला, तर पारस कनोजिया चा उपचार दरम्यान मृत्यू झाला तसेच इतर दोघे जण गंभीर जखमी झाले. कार पुलाखाली उलटल्याने मागाहून येणाऱ्या ट्वेरा चालक अंकित तिवारी रा कल्याणपूर बैतुल ने कारमधील सर्वाना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले..वडिलांना हृदयविकाराचा झटकामृत शुभम जैस्वाल हा अविवाहित होता आणि आपल्या वडिलांसोबत प्रॉपर्टीच्या व्यवसायात खांद्याला खांदा लावून काम करायचा. घराचा दिवा विझल्याची बातमी घरी पोहोचताच शुभमच्या वडिलाला मोठा धक्का बसला आणि त्यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला. त्यांना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात भरती करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर असल्याचे समजते. एकाच वेळी कुटुंबावर कोसळलेल्या या संकटामुळे संपूर्ण कामठी तालुक्यातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.