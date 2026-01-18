नागपूर

Bhandara Accident: क्रेनवरून पडून कामगाराचा मृत्यू; सनफ्लॅग कंपनीत भीषण अपघात, पाय घसरल्याने ७० फूट खाली कोसळला!

Worker slips and falls 70 feet from crane: सनफ्लॅग कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू; क्रेनवरून पडल्याने ७० फूट खाली कोसळला
Sunflag Company Accident: Worker Killed in 70-Foot Fall From Crane

Sunflag Company Accident: Worker Killed in 70-Foot Fall From Crane

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वरठी (जि. भंडारा) : येथील सनफ्लॅग स्टील कंपनीतील एसएमएस विभागात काम करत असताना क्रेनवरून उतरताना पाय घसरल्याने संबंधित कामगार सुमारे ७० फूट खाली कोसळला. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास घडली. मारुती भिवगडे (वय ४५, रा. पाचगाव) असे मृत्यू झालेल्या कामगाराचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Bhandara
Nagpur
accident
death
worker
district

Related Stories

No stories found.