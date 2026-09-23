Nagpur Crime : मुलांच्या भांडणातून लोखंडी रॉड वार करून पालकाचा खून; तीन आरोपींना अटक

नागपूर - लहान मुलांच्या भांडणातून निर्माण झालेल्या वादाचे रुपांतर खूनात झाल्याची घटना सोमवारी (ता. २१) रात्री साडेनऊच्या सुमारास वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील खरबीत घडली. मुलाच्या वडीलांनच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने वार करीत, तिघांनी गंभीर जखमी केले. यातून त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. .शहबाज इशाक शेख (वय-३६, रा. मानवशक्ती लेआउट, खरबी) असे मृताचे नाव असून वाहिद अन्सारी (वय-३५, रा. एकतानगर, खरबी), इमरान अन्सारी (वय-४०), रुबिना अन्सारी (वय-३८, दोन्ही रा.रा. मानवशक्ती लेआउट, खरबी) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..शहबाज हा गांधीबाग येथे बेकरीतील कटींग मशीनच्या दुकानात काम करतो. तर इमरान हा पेटींगचे तर वाहीद हा मेकॅनिक आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सायंकाळी शहबाज आणि इमरान यांची मुले खेळत असताना, त्यांचा वाद झाला. त्यामुळे इमरानचा मुलाने याबाबत घरी माहिती दिली. त्यावरून त्याने पत्नीसह शहबाज याला बाहेर बोलवून भांडण सुरू केले..नजिकच्या वस्तीत रुबीनाचा भाऊ वाहिद राहत असल्याने त्यालाही भांडणाचे कळताच, तो बहिणीच्या घरी आला. यावेळी तिघांनीही शहबाजला शिवीगाळ करीत, धक्काबुक्की केली. वाहिद अन्सारी याने शहाबाजच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला केला. त्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. गंभीर जखमी शहाबाज यांना उपचारासाठी मेडिकल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..मात्र, उपचार सुरू असताना मंगळवारी (ता. २२) पहाटे तीनच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी गुलनाज आफरीन इमरान खान (वय-३३, रा. एकतानगर, खरबी) यांच्या तक्रारीवरून वाठोडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, तिघांनाही ताब्यात घेतले. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.