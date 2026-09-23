नागपूर

Nagpur Crime : मुलांच्या भांडणातून लोखंडी रॉड वार करून पालकाचा खून; तीन आरोपींना अटक

लहान मुलांच्या भांडणातून निर्माण झालेल्या वादाचे रुपांतर खूनात झाल्याची घटना वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील खरबीत घडली.
Killed

Killed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - लहान मुलांच्या भांडणातून निर्माण झालेल्या वादाचे रुपांतर खूनात झाल्याची घटना सोमवारी (ता. २१) रात्री साडेनऊच्या सुमारास वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील खरबीत घडली. मुलाच्या वडीलांनच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने वार करीत, तिघांनी गंभीर जखमी केले. यातून त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

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