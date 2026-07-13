दहशतीची किंमत जीवाने चुकवली! वाघ जवळ आल्याचा संशय; भीतीपोटी बंधाऱ्यात उडी, बाप-लेकाचा दुर्दैवी अंत

देवलापार : देवलापार प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रातील कक्ष क्रमांक २८६ अंतर्गत छवारी गावाच्या शिवारातील लखन बंधाऱ्यात रविवारी (ता. १२) सकाळी घडलेल्या घटनेत जीवन धर्मराज कोकोडे (३५) व त्यांचा सात वर्षीय मुलगा जतिन जीवन कोकोडे, रा. दुलारा, यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. वाघ जवळ आल्याची भीती निर्माण झाल्याने जीवन कोकोडे यांनी मुलाला कवेत घेऊन बंधाऱ्यात उडी घेतल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे..जीवन कोकोडे हे मुलगा जतिन व मेहुण्यासह मासेमारीसाठी गेले होते. त्यावेळी वाघ दिसल्याचा संशय आल्याने मेहुण्याने आरडाओरड करून त्यांना सावध केले. घाबरलेल्या जीवन यांनी मुलाला घेऊन पाण्यात उडी घेतली. मात्र बंधाऱ्यातील खोल चिखलात अडकल्याने दोघांचाही मृत्यू झाला. ग्रामस्थांनी पोलिस व वनविभागाला माहिती दिल्यानंतर जलतरण पथकाने शोधमोहीम राबवून दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले..Jalgaon News : ‘त्या’ मुलाचा अडीच महिन्यांनंतर उकरला मृतदेह; पित्याच्या आर्त हाकेला प्रशासनाची ‘ओ’; अखेर मृत्यूच्या कारणांचा शोध सुरू.घटनास्थळी उपवनसंरक्षक लुचे व देवलापारचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शेषराव टुले यांनी भेट देत शासनाच्या नियमानुसार आर्थिक मदत व मृताच्या पत्नीला शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, प्रत्यक्ष वाघ होता की नाही आणि मृत्यूचे नेमके कारण काय, याचा तपास वनविभाग व पोलिस करीत आहेत..Washim Accident: आनंदाचा क्षण काळ ठरला! धोंड्याच्या जेवणावरून परतणाऱ्या कुटुंबावर काळाचा घाला, अपघातात दोन चिमुकल्यांसह वडिलांचा मृत्यू...वाघ आणखी किती बळी घेणार?देवलापार परिसरात गेल्या दोन-तीन वर्षांत वाघाच्या हल्ल्यात अनेक महिला व पुरुषांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जंगलालगतच्या गावांमध्ये भीतीचे वातावरण असून शेतकऱ्यांना शेती करणेही कठीण झाले आहे. वनविभागाने प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.