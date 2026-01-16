Buldana News:मोताळा तालुक्यात प्राचीन वास्तू शिल्पकलेचा उत्तम नमुना; इतिहास नामशेष होण्याच्या मार्गावर, काय आहे ऐतिहासिक ठेव्याचं महत्व..

-शाहीद कुरेशी मोताळा (जि. बुलडाणा): निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या मोताळा तालुक्यात अनेक पुरातन वास्तू वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देत आजही उभ्या आहेत. मात्र, पुरातत्त्व विभागासह संबंधित यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे या ऐतिहासिक ठेव्याची दुरवस्था होत आहे. हा अमूल्य वारसा पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असून, नागरिकांकडून तशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.मोताळा तालुका मुख्यालयापासून १२ किलोमीटर अंतरावर अजिंठा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेले रोहीणखेड हे ऐतिहासिक गाव विशेष प्रसिद्ध आहे. पूर्वी ‘पराकोट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गावाला बारा वेशी होत्या. प्राचीन काळी राजधानीचे शहर असलेल्या रोहीणखेडमधील अनेक वास्तू आजही उत्कृष्ट शिल्पकलेचे दर्शन घडवतात. निजामशाहीकालीन ऐतिहासिक मशिदीच्या भिंतींवर अरेबिक भाषेत कोरलेल्या कुराणातील आयती हे येथील वैशिष्ट्य आहे. .ओले कापड फिरवले असता आयती लाल रंगात दिसतात आणि भिंत कोरडी झाली की त्या लुप्त होतात, हे विशेष आकर्षण मानले जाते. गावाच्या दोन्ही बाजूंनी पुरातन बारव असून, नळगंगा नदीच्या तीरावर प्राचीन श्री कोळेश्वर महादेव मंदिर आहे. राष्ट्रकूट काळातील असल्याचा अंदाज असलेले हे हेमाडपंथी मंदिर जागृत देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन, दुरुस्ती व पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास झाल्यास अध्यात्म व पर्यटनाचा सुंदर संगम साधता येईल. त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊन मोताळा तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळू शकते..तालुक्यातील ऐतिहासिक वास्तू गौरवशाली इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत. नवीन पिढीसाठी हा पुरातन ठेवा जतन करणे गरजेचे आहे. इतिहासप्रेमी आणि संशोधकांना यातून उपयुक्त माहिती मिळते. संबंधित यंत्रणेने हा वारसा जपण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.-अर्चना शिराळ, शिक्षिका, रा. टाकळी, ता. मोताळा.माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.मोताळा तालुक्याला सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. नव्या पिढीच्या अभ्यासासाठी हा ठेवा जतन करण्याची गरज आहे. तालुक्यातील पुरातन बारव नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. संबंधित यंत्रणेने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.-संतोष तांदूळकर, सामाजिक कार्यकर्ते, रा. निपाणा, ता. मोताळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.