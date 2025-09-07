Nagpur News : वीज प्रकल्प कंत्राटदाराची फसवणूक, २५ लाखाने गंडविले; छत्तीसगढ पावर कंपनीत एमडी करण्याचे आमिष

नागपूर : छत्तीसगढ येथील शासकीय वीज कंपनीमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) करण्याचे आमिष दाखवून वीज कंपनी कंत्राटदाराची बहिण-भावाने २५ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सतीश मोहनलाल लद्दड (वय ६६, रा. निर्मल गंगा अपार्टमेंट, रामदासपेठ) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बजाजनगर पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीवरून बहिण-भावाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..शुभम अग्रवाल (रा. रायपूर), शिवानी गर्ग (रा. नागपूर) असे आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सतीश यांची एस.के. सेल्स कार्पोरेशन नावाची कंपनी असून त्याच्याद्वारे शासकीय वीज कंपनीला मटेरिअल सप्लाय करणे आणि सर्व्हीस देण्याचे काम केल्या जाते. त्यांना त्यांच्या ओळखीतील असलेले शुभम अग्रवाल आणि शिवानी गर्ग यांनी भेटून कंपनीमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक करण्याचे आमिष दाखविले. .त्यासाठी त्यांनी कंपनीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगली ओळख असल्याची बतावणी केली. याशिवाय त्यांना छत्तीसगढ वीज कंपनीचे शेअर्स मिळवून देत, त्यांच्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात कामे मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. त्यासाठी त्यांनी ५० लाख रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगितले. मात्र, सुरूवातीला इतके पैसे नसल्याने त्यांनी त्यांच्याकडील २५ लाख रुपये त्यांच्या खात्यावर पाठविले..सतीश यांचे मित्र, राजेंद्रकुमार श्रीवास हे छत्तीसगढ राज्य वीज कंपनी येथील मोठ्या पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहे. ही माहिती सतीश लद्दढ यांनी राजेंद्रकुमार यांना दिल्यावर त्यांनी वीज कंपनीमध्ये कोणालाही पैसे देवून व्यवस्थापकीय संचालक होता येत नसल्याची माहिती दिली. त्यांनी याबाबत माहिती घेतल्यावर, दोन्ही आरोपींकडून उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी दिलेले पैसे परत मागितले असता, दोघांनीही टाळाटाळ सुरू केली. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येताच, त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.