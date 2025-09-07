नागपूर

Nagpur News : वीज प्रकल्प कंत्राटदाराची फसवणूक, २५ लाखाने गंडविले; छत्तीसगढ पावर कंपनीत एमडी करण्याचे आमिष

Fraud Case : नागपूरच्या कंत्राटदाराची व्यवस्थापकीय संचालक बनवण्याचे आमिष दाखवून २५ लाखांची फसवणूक करण्यात आल्याने, पोलिसांत भाऊ-बहीणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नागपूर : छत्तीसगढ येथील शासकीय वीज कंपनीमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) करण्याचे आमिष दाखवून वीज कंपनी कंत्राटदाराची बहिण-भावाने २५ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सतीश मोहनलाल लद्दड (वय ६६, रा. निर्मल गंगा अपार्टमेंट, रामदासपेठ) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बजाजनगर पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीवरून बहिण-भावाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

