Success Story: जिद्द, परिश्रमाच्या जोरावर उभारली उत्तुंग यशाची गुढी; कोमल ढवळे यांची सहाय्यक राज्य कर आयुक्त पदावर झेप!

नागपूर : जिद्द, चिकाटी आणि परिश्रमावर विश्वास असेल, तर यश मिळतेच. हे सिद्ध करून दाखवले उपराजधानीतील कोमल गुणवंतराव ढवळे यांनी. वडिलांच्या परिश्रमाचे मोल जाणत कोमलने यश संपादन केले. त्यांची सहाय्यक राज्य कर आयुक्त पदावर नुकतीच निवड झाली आहे. .वडील गुणवंतराव कामाच्या शोधात गावातून शहरात आले. खासगी कंपनीत काम करू लागले. हलाखीची परिस्थिती असतानाही त्यांनी एकुलत्या एक मुलीला शिकवण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले. तिची आई गृहिणी आहे. हलाखीच्या स्थितीमुळे डॉक्टर, इंजिनिअरचे स्वप्न कठीण होते. त्यामुळे बी.एस्सी., एम.एस्सी.पर्यंतचे शिक्षण घेतले. मात्र वडिलांनी कोमलच्या मनात प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न रुजविले, त्यासाठी जुन्या बाजारातून पुस्तके आणली. कोरोना काळापासून कोमल यांनी अभ्यास सुरू केला..२०२१ मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात त्या पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. मात्र मुख्य परीक्षेत अपयश आले. २०२२ मध्ये केवळ ४ गुणांनी मुलाखत हुकली, तर २०२३ मध्ये मुलाखत पार करूनही अंतिम यादीत ११ गुणांनी मागे राहिल्या. तीन प्रयत्नात अपयश आल्यानंतरही कोमल खचल्या नाहीत. वडिलांनी आधार दिला. अखेर २०२४ च्या एमपीएससी परीक्षेत चौथ्या प्रयत्नात राज्यात मुलींमध्ये सातवी येण्याचा तर ओबीसी प्रवर्गातून चौथी येण्याचा मान त्यांनी मिळवला..आर्थिक अडचणीतून मिळाली प्रगतीची ऊर्जाआर्थिक अडचण होती, परंतु त्याची झळ वडिलांनी माझ्यापर्यंत येऊ दिली नाही. मला आकाश कवेत घेता यावे, म्हणून वडील मेहनत घेत होते. त्यांच्या परिश्राला मी अस्तित्वाची लढाई बनवली. तीन वेळा पदरात अपयश आल्यानंतर ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी एमपीएससीच्या निकालात यश मिळाले. आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावरचे उमटलेले समाधान हाच माझ्यासाठी सर्वोच्च पुरस्कार ठरला.