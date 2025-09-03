नागपूर

Nagpur News : झाडाचा मोबदला एक कोटीवरून दहा हजारांवर

Mumbai High Court : रक्त चंदन समजून ५० लाख मिळाले, पण वृक्ष निघाला बिजासाल आता शेतकऱ्याला रक्कम परत देण्याची वेळ
Mumbai High Court
Mumbai High CourtSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शासनाचे काही अधिकारी रेल्वे मार्गाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी शेतकऱ्याकडे येतात आणि‌ जमिनीवर रक्त चंदनाचा शंभर वर्षे जुना वृक्ष देखील असल्याची नोंद करतात.. शेतकऱ्याला जमिनीचा मोबदलाही मंजूर केला जातो.. परंतु, रक्त चंदनाच्या वृक्षाच्या मोबदल्याचे काय? असे विचारत शेतकरी न्यायालयात धाव घेतो अन् वृक्षासाठी एक कोटीपैकी ५० लाख रुपयांची रक्कम प्राप्त करतो. आता हाच वृक्ष रक्त चंदनाचा नसून औषधी बिजासालाचा असल्याचा खुलासा झाल्याने ते ५० लाख परत करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे.

Loading content, please wait...
Court
Nagpur lightning incident
Bijasal tree valuation
Court ruling on compensation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com