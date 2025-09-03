Nagpur News : झाडाचा मोबदला एक कोटीवरून दहा हजारांवर

नागपूर : शासनाचे काही अधिकारी रेल्वे मार्गाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी शेतकऱ्याकडे येतात आणि जमिनीवर रक्त चंदनाचा शंभर वर्षे जुना वृक्ष देखील असल्याची नोंद करतात.. शेतकऱ्याला जमिनीचा मोबदलाही मंजूर केला जातो.. परंतु, रक्त चंदनाच्या वृक्षाच्या मोबदल्याचे काय? असे विचारत शेतकरी न्यायालयात धाव घेतो अन् वृक्षासाठी एक कोटीपैकी ५० लाख रुपयांची रक्कम प्राप्त करतो. आता हाच वृक्ष रक्त चंदनाचा नसून औषधी बिजासालाचा असल्याचा खुलासा झाल्याने ते ५० लाख परत करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे..एखाद्या विनोदी चित्रपटाच्या कथानकाला शोभेल असा घटनाक्रम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणातून न्यायालयासमोर आला आहे. याचिकेनुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील खर्शी (ता. पुसद) गावातील शेतकरी केशव तुकाराम शिंदे यांची शेतजमीन वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून अधिग्रहीत करण्यात आली..झाडाचा मोबदला एक कोटीवरून दहा हजारांवरत्यासाठी ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पारीत केलेला मोबदला रद्द करावा आणि लाल चंदनाचा वृक्ष आणि इतर मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला द्यावेत, अशी विनंती शिंदे यांनी केली. शासनानेच या वृक्षाची नोंद लाल चंदनाचा वृक्ष म्हणून केल्याने न्यायालयाने शेतकऱ्याला मोबदला म्हणून एक कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले. यातील ५० लाख रुपये काढण्याची परवानगी देखील शेतकऱ्याला देण्यात आली. परंतु, संपूर्ण रक्कम देण्यापूर्वी लाल चंदनाच्या वृक्षाचे वन विभागाच्या मदतीने मूल्यांकन करण्याचे आदेश भूसंपादन विभाग, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी आणि मध्य रेल्वेच्या उपविभागीय मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. त्यानंतर उर्वरित ५० लाख शेतकऱ्याला मिळणार होते. मात्र, हा वृक्ष बिजासालाचा असल्याचा खुलासा झाल्यामुळे रेल्वेने ५० लाख रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे..झाडाचा मोबदला एक कोटीवरून दहा हजारांवरत्यासाठी ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पारीत केलेला मोबदला रद्द करावा आणि लाल चंदनाचा वृक्ष आणि इतर मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला द्यावेत, अशी विनंती शिंदे यांनी केली. शासनानेच या वृक्षाची नोंद लाल चंदनाचा वृक्ष म्हणून केल्याने न्यायालयाने शेतकऱ्याला मोबदला म्हणून एक कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले. यातील ५० लाख रुपये काढण्याची परवानगी देखील शेतकऱ्याला देण्यात आली. परंतु, संपूर्ण रक्कम देण्यापूर्वी लाल चंदनाच्या वृक्षाचे वन विभागाच्या मदतीने मूल्यांकन करण्याचे आदेश भूसंपादन विभाग, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी आणि मध्य रेल्वेच्या उपविभागीय मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. त्यानंतर उर्वरित ५० लाख शेतकऱ्याला मिळणार होते. मात्र, हा वृक्ष बिजासालाचा असल्याचा खुलासा झाल्यामुळे रेल्वेने ५० लाख रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे..वृक्षाचे मूल्य फारच कमीवृक्षाचे मूल्यांकन तोडल्यानंतर केले जाते. परंतु, केशव शिंदे यांच्या शेतातील तथाकथित चंदनाचा वृक्ष अद्याप तोडला नव्हता. त्यामुळे याचे मूल्यांकन करण्यासाठी पुसद वन विभागाचे उपवनसंरक्षक डॉ. बी. एन. स्वामी यांनी कर्नाटकातील लाकूड विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था, बंगळूरची नेमणूक केली. संस्थेच्या अहवालातून हा वृक्ष रक्त चंदनाचा नसून बिजासालाचे असल्याचे उघड झाले. त्याचे मूल्यांकन केवळ १० हजार ९८१ रुपये निघाले. यातून वृक्ष पाडण्याचा खर्च १ हजार २१३ रुपये वजा करून केवळ ९ हजार ७६८ रुपये शेतकऱ्याच्या हाती येतील. त्यामुळे मोबदल्याची रक्कम कोटींच्या घरात तर सोडाच काही हजारांत आली. मध्य रेल्वेतर्फे ॲड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.