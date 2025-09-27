नागपूर

Success Story: बिग बी’च्या प्रोत्साहनाने मिळाले स्वप्नांना बळ; तलाठी असलेल्या स्नेहल जावरे हिने जिंकले केबीसीमध्ये पाच लाख

Amitabh Bachchan: विदर्भातील स्नेहल जावरे हिने केबीसीच्या मंचावर महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर बसून पाच लाख रुपये जिंकले. या अनुभवाला तिने आपल्या आयुष्यातील सर्वात अविस्मरणीय क्षण म्हटले आहे.
नरेंद्र चोरे : सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर बसून केबीसीत पाच लाख रुपये जिंकणे आणि त्यांच्यासोबत वेळ घालविणे हा आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा अविस्मरणीय क्षण आहे. शोदरम्यान ‘बिग बी’ यांनी केलेल्या कौतुकामुळे जिल्हाधिकारी होण्याच्या माझ्या स्वप्नाला बळ मिळाल्याची भावना विदर्भाच्या स्नेहल जावरे हिने व्यक्त केली.

