Success Story: बिग बी’च्या प्रोत्साहनाने मिळाले स्वप्नांना बळ; तलाठी असलेल्या स्नेहल जावरे हिने जिंकले केबीसीमध्ये पाच लाख

नागपूर : महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर बसून केबीसीत पाच लाख रुपये जिंकणे आणि त्यांच्यासोबत वेळ घालविणे हा आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा अविस्मरणीय क्षण आहे. शोदरम्यान 'बिग बी' यांनी केलेल्या कौतुकामुळे जिल्हाधिकारी होण्याच्या माझ्या स्वप्नाला बळ मिळाल्याची भावना विदर्भाच्या स्नेहल जावरे हिने व्यक्त केली..एक वर्षापासून मौदा येथे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) म्हणून कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय स्नेहलने बुधवारी केबीसीत पाच लाख रुपये जिंकून वैदर्भियांची मने जिंकली. केबीसी व 'बिग बी' सोबतचा अनुभव 'सकाळ'शी शेअर करताना स्नेहल म्हणाली, खरं तर या शोमध्ये मी साडेबारा लाख रुपये जिंकले होते..मात्र २५ लाखांच्या प्रश्नाचे उत्तर चुकल्याने साडेबारा लाखांवरून पाच लाखांवर आली. मात्र याचे मला अजिबात दुःख झाले नाही. प्रामाणिकपणे सांगायचे झाल्यास माझ्या कुटुंबावर आठ लाखांचे कर्ज आहे. त्यामुळे मला पैशाची अत्यंत गरज होती. तरीही साडेसात लाख गमावल्याचे शल्य नाही. साक्षात अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर बसणे हीच माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. जे अनेकांचे स्वप्न असते. त्याक्षणी माझ्याकडे एक लाइफलाइन शिल्लक होती. मात्र पुढच्या प्रश्नासाठी वाचवून ठेवण्याच्या नादात आणि उत्तराबद्दल खात्री वाटल्याने मी जोखीम पत्करली. दुर्दैवाने माझे उत्तर चुकले..राज्यशास्त्रात एमए केलेल्या स्नेहलने केबीसीसाठी कोणतीही विशेष तयारी केली नव्हती. स्पर्धा परीक्षा देण्याचा अनुभव असल्यामुळे थोडेफार सामान्य ज्ञान होतेच. केवळ चित्रपट, क्रीडा, पौराणिक व अन्य क्षेत्रांबद्दल वाचन केले होते. स्नेहल २०१९ पासूनच केबीसीसाठी प्रयत्न करीत होती. दरम्यानच्या काळात नोंदणी व टेस्टही दिल्या होत्या..अखेर सहा वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर तिला यावेळी संधी मिळाली. बिग बी एवढे मोठे स्टार व महान कलावंत असूनही अत्यंत साधे व शालीन आहेत. स्पर्धकांना ते सतत 'मोटिव्हेट' करतात. त्यांचा हाच गुण खूप भावला, असे ती म्हणाली. स्नेहलला पाच लाखांच्या रोख पुरस्काराशिवाय बाईक, सोन्याचे नाणे आणि दोन वर्षांसाठी गोवर्धन घी देखील मिळाले आहेत..स्नेहलच्या आत्मविश्वासाने 'बिग बी' प्रभावितस्वतः अमिताभ बच्चन हेदेखील वैदर्भीय स्नेहलच्या नॉलेज व आत्मविश्वासाने कमालीचे प्रभावित झाले. साडेसात लाख रुपये गमावल्यानंतरह त्यांनी स्नेहलच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तू खूप चांगली खेळल्याचे ते तिला म्हणाले. तू पाहिलेले कलेक्टरचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होऊन, भविष्यात पुन्हा अधिकारी बनून केबीसीच्या हॉट सीटवर यावे, अशा शुभेच्छा त्यांनी स्नेहलला दिल्या..inspiring Women Story: 'लग्नानंतर २३ वर्षांनी पदव्युत्तर पदवी; माधुरी नवले यांनी पटकाविले सुवर्ण'; कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत केला अभ्यास.यूपीएससीची परीक्षा देऊन कलेक्टर होणारमूळच्या अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव बारी येथील स्नेहलने आयुष्यात खूप कष्ट व संघर्ष जवळून पाहिला आहे. चौथ्या वर्गापर्यंत शिकलेले तिचे वडील विश्वास जावरे हे विटभट्टीवर काम करायचे. तर गरिबीमुळे आईचेही शिक्षण सुटले. मात्र नंतर तिने जिद्दीने पदवी घेत आता ट्युशन घेऊन कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत आहे. स्नेहलची धाकटी बहीण वेदिका ही मुंबई येथील एका आयटी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. एकेकाळी दोघीही मुंबईला राहात होत्या. मात्र आई-वडिलांसोबत राहायला कुणीही नसल्याने स्नेहल मुंबईतील सरकारी नोकरी सोडून घरी परत आली. आता यूपीएससीची परीक्षा देऊन कलेक्टर बनण्याचे तिचे स्वप्न आहे. यानिमित्ताने आपल्याला सर्वसामान्य जनतेशी सतत संपर्कात राहून त्यांच्या अडीअडचणी दूर करण्याची संधी मिळेल, असे ती म्हणाली. आपली मुलगी चारचाकीतून फिरावी, अशी स्नेहलच्या आईची इच्छा आहे..