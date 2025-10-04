Nagpur News: नागपूर मनपा दवाखान्यातून बुरशीजन्य औषधांचे वितरण!

नागपूर : महापालिकेच्या पांढराबोडी आरोग्य वर्धिनी केंद्र (एचडब्ल्यूसी) मधून शुक्रवारी (ता.३) रुग्णांना वितरित केलेल्या ओषधींना (गोळ्या) चक्क बुरशी लागली असल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला. .याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे नागपूर कार्याध्यक्ष सिद्धांत पाटील यांनी मनपा प्रशासनाकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे..पाटील यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात गंभीर आरोप केला आहे. शुक्रवारी मनपाच्या पांढराबोडी कालीमाता मंदिर येथील आरोग्य केंद्रात २० वर्षीय तरुणी उपचारासाठी गेली होती. तिला डॉक्टरांनी तपासून गोळ्या दिल्या..या गोळ्यांना बुरशी लागली होती. नागरी आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या आरोग्य केंद्रातून अशा प्रकारे रुग्णांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार होत असेल तर ही गंभीर बाब असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे..Health Department: वैद्यकीय सेवा एका क्लिकवर मिळणार, रुग्णांची अडचण दूर होणार; महापालिकेची नवी योजना.याप्रकरणी तातडीने चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली असून तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. याबाबत मनपा आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची ग्वाही दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.