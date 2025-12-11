Road Accident : ट्रकच्या मागील चाकात चिरडून शिक्षिका जागीच ठार; रक्ताच्या थारोळ्यात त्या तडफडत होत्या, लोक बनवत होते व्हिडिओ

गडचिरोली : येथील कारमेल स्कूलच्या शिक्षिका ममता बांबोळे यांचा ट्रकच्या धडकेत झालेल्या भीषण अपघातात (Gadchiroli Road Accident) मृत्यू झाला. ही घटना बुधवार (ता. १०) सकाळी ८.३० वाजताच्या सुमारास गडचिरोली-चंद्रपूर मार्गावरील बी- फॅशन प्लाझा जवळ घडली. या हृदयद्रावक घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..कारमेल स्कूलमधील शिक्षिका ममता बांबोळे स्कूटीने जात असताना गाडी स्लीप होऊन त्या पडल्या आणि मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रकच्या मागील चाकात आल्याने चिरडल्या गेल्या. यात त्या जागीच ठार झाल्या. यातील सर्वांत धक्कादायक प्रकार म्हणजे अपघातानंतर घटनास्थळी शेकडो लोक जमले असतानाही कोणीही तत्काळ मदतीसाठी पुढे सरसावले नाही..Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून.ममता बांबोळे जमिनीवर रक्ताच्या थारोळ्यात तडफडत असताना काही साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार काही जण मोबाईलने चित्रीकरण करत होत, पण मदत करण्यासाठी एकही हात पुढे आला नाही. ममता बांबोळे या कारमेल स्कूलच्या विद्यार्थिप्रिय शिक्षिका होत्या. त्यांच्या अपघाती निधनामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेची लक्तरेही वेशीवर टांगली गेली आहे..गडचिरोली शहरातून चारही दिशांनी जाणारी जड वाहने स्थानिक इंदिरा गांधी चौकातूनच जातात. परिणामी अनेक अपघात घडत असून अनेकांचा जीव जात आहे. म्हणूनच लवकरात लवकर बायपास (आउटर रिंग रोड) तयार करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.