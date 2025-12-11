नागपूर

Road Accident : ट्रकच्या मागील चाकात चिरडून शिक्षिका जागीच ठार; रक्ताच्या थारोळ्यात त्या तडफडत होत्या, लोक बनवत होते व्हिडिओ

Gadchiroli Teacher Mamata Bambole Dies in Tragic Road Accident : गडचिरोलीत कारमेल स्कूलच्या शिक्षिका ममता बांबोळे यांचा ट्रकच्या धडकेत मृत्यू झाला. स्कूटी स्लीप होऊन त्या चिरडल्या गेल्या.
Gadchiroli Road Accident

Gadchiroli Road Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गडचिरोली : येथील कारमेल स्कूलच्या शिक्षिका ममता बांबोळे यांचा ट्रकच्या धडकेत झालेल्या भीषण अपघातात (Gadchiroli Road Accident) मृत्यू झाला. ही घटना बुधवार (ता. १०) सकाळी ८.३० वाजताच्या सुमारास गडचिरोली-चंद्रपूर मार्गावरील बी- फॅशन प्लाझा जवळ घडली. या हृदयद्रावक घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
Nagpur
National Highway
gadchiroli crime news
accident case
Accident Death News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com