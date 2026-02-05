Scholarship Success Story: गडचिरोलीच्या शारदाला ११ लाखांची शिष्यवृत्ती; वडील करतात सुतारकाम, शिव नाडर युनिव्हर्सिटीत प्रवेश!

गडचिरोली : आपण कोणत्या कुटुंबात, कोणत्या आर्थिक स्थितीत जन्मलो हे महत्त्वाचे नाही, तर आपले निरंतर कष्ट, जिद्द आणि प्रयत्नातील सातत्याच्या बळावर आपण कुठलेही यश संपादन करू शकतो, हेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या चामोर्शी तालुक्यातील वाकडी गावातल्या शारदा रवींद्र दुगुनलावारने सिद्ध केले आहे. शारदाने उच्च शिक्षणासाठीची तब्बल ११ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती प्राप्त करून दिल्लीतील नामांकित शिव नाडर युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळाला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...चामोर्शी तालुका स्थळापासून १२ किमी अंतरावर असलेल्या वाकडी येथील शारदाचा जन्म अतिशय गरीब कुटुंबात झाला. तिचे वडील सुतारकाम करतात, तर आई शेतमजुरीला जाते. हलाखीची परिस्थिती असतानाही शारदाने जिद्दीने अभ्यास केला व शिव नाडर युनिव्हर्सिटीत एम.ए. (रूरल मॅनेजमेंट) या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला आहे. या उच्च शिक्षणासाठी तिला तब्बल ११ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. सध्या ती दिल्लीत शिकत आहे..शारदाचा शैक्षणिक संघर्षशारदाचा वैयक्तिक संघर्ष हा दुर्गम आणि मागास भागातील मुलींच्या वास्तवाची बोलकी कहाणी आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी वाकडी गावापासून १२ किलोमीटर दूर चार्मोशी तालुक्याला जावं लागतं. बसची कोणतीही सोय नाही. शाळा-कॉलेजला जाण्यासाठी १० ते १२ किमी सायकलवरून प्रवास करावा लागायचा. अभ्यासापेक्षा कॉलेजला जाऊन परत घरी कसं यायचं, हीच जास्त चिंता वाटायची, असे शारदा सांगते. तिचा हा संघर्षमय प्रवास इतर विद्यार्थ्यांसाठीही प्रेरणा देणारा ठरत आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.उच्च शिक्षण घेतल्यावर माझी एक इच्छा आहे. आजही आमच्या गावात अनेक मुलींची लग्नं १८ व्या वर्षीच इच्छा नसतानाही आई-वडिलांच्या दबावाखाली लावली जातात. हे थांबवायचं आहे. मुलींना शिक्षणासाठी मदत करायची आहे.- शारदा दुगुनलावार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.