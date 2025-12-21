Gadchiroli Municipal Result: गडचिरोलीत काँग्रेस उमेदवाराचा अवघ्या 'एका' मताने विजय; पराभूत मांडवगडेंचा निकालावर आक्षेप!

गडचिरोली : निवडणुकीचे गणित एका मतानेही घडू किंवा बिघडू शकते, हे काँग्रेसचे श्रीकांत देशमुख यांनी केवळ १ मत जास्तीचे घेऊन विजय मिळवत सिद्ध केले. श्रीकांत देशमुख यांनी गडचिरोली नगर परीषदेतील प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये ७१७ मते मिळवून भाजपच्या संजय मांडवगडे यांच्यावर एका मताने विजय मिळवला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.गडचिरोली नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल रविवार (ता. २१) जाहीर झाला असून जिल्ह्यातील तिनही नगर परीषदांवर भाजपचे कमळ पुन्हा एकदा फुलले आहे. मात्र, याच वेळी गडचिरोलीतील एका रोमहर्षक लढतीकडे सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. प्रभाग क्रमांक ४ मधील काँग्रेसचे उमेदवार श्रीकांत देशमुख यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या संजय मांडवगडे यांच्यावर अवघ्या एका मताने मात करत ऐतिहासिक विजय नोंदवला..'एका मताची किंमत काय असते' हे यातून अनेकांना कळले. काँग्रेसचे श्रीकांत देशमुख आणि भाजपचे संजय मांडवगडे यांच्यात प्रत्येक मतासाठी अटीतटीची लढत सुरू होती. जसजशा मतमोजणीच्या फेऱ्या पूर्ण होत गेल्या, तशी उत्कंठा शिगेला पोहोचली. अखेर जेव्हा अंतिम आकडेवारी समोर आली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...तेव्हा अवघ्या एका मताचा फरक पाहून सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटले. या लढतीत श्रीकांत देशमुख यांना ७१७ मते मिळाली, तर संजय मांडवगडे यांना ७१६ मिळाली. पराभूत उमेदवार मांडवगडे यांनी निकालावर आक्षेप घेत फेरमतमोजणीची मागणी केली, मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत निकाल जाहीर केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.