Gadchiroli Municipal Result: गडचिरोलीत काँग्रेस उमेदवाराचा अवघ्या 'एका' मताने विजय; पराभूत मांडवगडेंचा निकालावर आक्षेप!

गडचिरोली : निवडणुकीचे गणित एका मतानेही घडू किंवा बिघडू शकते, हे काँग्रेसचे श्रीकांत देशमुख यांनी केवळ १ मत जास्तीचे घेऊन विजय मिळवत सिद्ध केले. श्रीकांत देशमुख यांनी गडचिरोली नगर परीषदेतील प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये ७१७ मते मिळवून भाजपच्या संजय मांडवगडे यांच्यावर एका मताने विजय मिळवला आहे.

