Congress Agitation: गडचिरोलीत ‘मनरेगा बचाव’साठी काँग्रेसचे आंदोलन; भाजपकडून याेजना माेडीत, रस्त्याच्या कामावर उतरून सरकारचा निषेध!

गडचिरोली : भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही जनतेची जीवनाधार योजना असताना, भाजप सरकारने ती मोडीत काढून तिच्या जागी व्हीबी रामजी ही नवी योजना लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल ''मनरेगा बचाव संग्राम'' अभियाना अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्यावतीने शिवणी येथे रविवार (ता. ११) रस्त्याच्या कामावर उतरून भाजप सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले. यावेळी सरकारवर टीका करताना जिल्हाध्यक्ष ब्राह्मणवाडे म्हणाले की, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कोट्यवधी कष्टकरी नागरिकांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या लोकविरोधी, शेतकरी-मजूर विरोधी निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यासाठी तसेच मनरेगा योजना जुन्याच पद्धतीने, केंद्र सरकारच्या १०० टक्के अनुदानासह तात्काळ सुरू करण्यात यावी या ठोस मागणीसाठी हे आंदोलन असून हा निर्णय मागे न घेतल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. मनरेगा ही केवळ रोजगार योजना नसून ग्रामीण भारताचा जीवनाधार आहे. भाजप सरकारचा हा निर्णय गरिबाविरोधी असून काँग्रेस पक्ष जनतेच्या हक्कासाठी सातत्याने संघर्ष करीत राहील, असेही ते म्हणाले. यावेळी अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव ॲड. विश्वजीत कोवासे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आदिवासी विभागाच्या राष्ट्रीय सचिव कुसुम आलाम, शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक सतीश विधाते, नगरसेवक श्रीकांत देशमुख, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव सालोटकर, नेताजी गावतुरे, हरबाजी मोरे, पंचायत राज सेल जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र डोंगरे, अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नीतेश राठोड, रोजगार सेल कार्याध्यक्ष पुष्पलता कुमरे, परिवहन सेल अध्यक्ष रूपेश टिकले, सहकार सेल अध्यक्ष अब्दुल भाई पंजवानी, दिवाकर निसार, ढीवरू मेश्राम, श्रीनिवास ताटपल्लीवार यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मनरेगा योजनेत काम करणारे कामगार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.