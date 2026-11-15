Gadchiroli Transformation : नक्षलवादाचा काळोख संपला! महाराष्ट्राचा 'हा' जिल्हा बनणार देशाची नवी 'स्टील सिटी'; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

गडचिरोली : क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त (१५ नोव्हेंबर २०२६) गडचिरोली येथे पार पडलेल्या 'राष्ट्रीय जनजाती गौरव दिना'च्या भव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीच्या भविष्याबाबत अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. .एकेकाळी नक्षलवादी हिंसाचाराच्या सावटाखाली असलेला गडचिरोली जिल्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज १०० टक्के माओवादमुक्त झाला असून, आता हा जिल्हा भारताची नवी 'स्टील सिटी' (Steel City) म्हणून विकसित होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले..या भव्य कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Virtually) उपस्थित होते, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी गडचिरोलीच्या सर्वांगीण परिवर्तनाचा रोडमॅप मांडला..Kashmir Women Power : कडाक्याच्या थंडीतही काश्मिरी महिलांचा ऐतिहासिक जोश! दल सरोवरात उतरल्या तब्बल १४९ नावा; नेमकं काय घडलं?.'शेवटचा नव्हे, तर महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा बनेल!'गडचिरोलीच्या आर्थिक कायापालटाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाम विश्वास व्यक्त केला की, "गडचिरोली आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला मी सांगू इच्छितो की, गडचिरोली यापुढे महाराष्ट्राचा 'शेवटचा जिल्हा' राहणार नाही; तर तो 'महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा' बनेल. गडचिरोली हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे नवे इंजिन ठरणार आहे.".येथील जल, जमीन आणि जंगल यांचे पूर्णपणे संवर्धन करून शाश्वत विकास साधला जाईल. या विकासाच्या केंद्रस्थानी येथील आदिवासी समाज, आदिवासी मुली आणि ओबीसी समाज असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..India Pakistan Relations : तब्बल ३ वर्षांनी पाकिस्तानी मंत्री भारतात येणार! 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पहिल्यांदाच मोठी घडामोड; दिल्लीत नेमकं काय घडतंय?.बिरसा मुंडा यांचा स्वाभिमान आणि केंद्राच्या योजनांचा लाभभगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाचा स्वाभिमान जागृत केला, तर पंतप्रधान मोदींनी आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांना देशाच्या इतिहासात पुन्हा मानाचे स्थान मिळवून दिले, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.केंद्र सरकारच्या 'पीएम जनमन' (PM JANMAN) आणि 'धरती आबा' या योजनांमुळे दुर्गम आणि अतिदुर्गम आदिवासी पाड्यांपर्यंत विकास पोहोचत आहे.राज्य सरकारनेही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वसतिगृहे आणि परदेशी विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती यांसारखे महत्त्वाचे उपक्रम राबवले आहेत..कधीकाळी बंदुकीच्या दहशतीमुळे ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीने आता शांतता आणि औद्योगिक प्रगतीची नवी पहाट पाहिली असून, आगामी काळात हा जिल्हा देशातील सर्वात मोठ्या पोलाद निर्मिती केंद्रांपैकी एक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.