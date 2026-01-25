Nagpur News: श्रीपाद जोशींच्या पत्राला गडकरींनी दिले उत्तर; वि. सा. संघ निवडणूकीत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसल्याचा खुलासा!

नागपूर: विदर्भ साहित्य संघाची २० वर्षांनंतर होऊ घातलेली निवडणूक आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजत आहे. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मला निवडणूक लढविण्यास सांगितले, असे वक्तव्य केल्याचा संदर्भ देत श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी नितीन गडकरींना जाहीर पत्र लिहिले होते. गडकरी यांनी त्या पत्राला उत्तर देत माझा वि. सा. संघाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप नसल्याचा खुलासा केला आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .श्रीपाद जोशी यांना दिलेल्या उत्तरामध्ये गडकरी यांनी माझ्यासंदर्भात आपण व्यक्त केलेल्या भावनांचा आदर आहे. दुर्दैवाने, विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत माझा हस्तक्षेप असल्याच्या किंवा सहभाग असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये प्रकाशित होत आहेत. त्यात तथ्य नाही. उलट राजकारण्यांनी, व्यावसायिकांनी किंवा साहित्य क्षेत्राच्या बाहेरील मंडळींनी कधीही साहित्य संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे मी नेहमी म्हणत असतो. त्यामुळे मी हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही..मी विदर्भ साहित्य संघाचा हितचिंतक आहे. शंभर वर्षांची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या या संस्थेच्या कल्याणाचाच विचार मी करीत आलो आहे. आजची वर्तमान वास्तू पाडून त्याठिकाणी साहित्यिक व नाट्य चळवळीसाठी सोयीची अशी उत्कृष्ट वास्तू उभी व्हावी, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे आणि ते यापूर्वी देखील होते. याठिकाणी साहित्य आणि नाट्य क्षेत्रातील उपक्रमच आयोजित व्हावे. .नवसाहित्यिकांना प्रोत्साहन मिळावे आणि जुन्या जाणत्यांचा सन्मान व्हावा, हाच माझा विचार आहे आणि एवढीच माझी या संस्थेच्या संदर्भात अपेक्षा आहे. विदर्भ साहित्य संघाच्या अध्यक्षपदाची व कार्यकारिणीची निवडणूक ही त्या संस्थेशी संबंधित एक प्रक्रिया आहे. आजपर्यंत या निवडणुकीशी कधीही माझा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नव्हता आणि आजही नाही. त्यामध्ये माझा सहभाग असण्याचेही काहीच कारण नाही..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.उलट निवडणुकीमध्ये अध्यक्षपदासाठी ज्या मंडळींनी उमेदवारी दाखल केली आहे अशा सर्वच प्रकारच्या परस्पर विरोधी व्यक्तींसोबत माझे उत्तम व्यक्तिगत संबंध आहेत. त्यांनी एकत्र बसून, निवडणूक न होऊ देता, सर्वानुमते अध्यक्ष निवडण्याचा प्रयत्न करावा. विदर्भाच्या साहित्य क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी पोषक ठरेल, असे वातावरण तयार करू शकणारी कार्यकारिणीही सर्वानुमतेच निवडावी, असे मला मनापासून वाटते. विदर्भ साहित्य संघाच्या शंभराव्या वर्षाच्या निमित्ताने ही एक आदर्श बाब ठरेल, असे म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.