नागपूर

Garage Fire : नोकरीतून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला आग! २० दुचाकी जळाल्या; माजी कर्मचाऱ्यावर संशय, सीसीटीव्हीच्या आधारे शोध सुरू

नोकरीतून काढल्याच्या रागातून माजी कर्मचाऱ्याने मालकाच्या गॅरेजला आग लावल्याचा संशय असलेली घटना कपिलनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बँक कॉलनीतील बाबा दीपनगर येथे घडली.
Garage Fire

Garage Fire

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - नोकरीतून काढल्याच्या रागातून माजी कर्मचाऱ्याने मालकाच्या गॅरेजला आग लावल्याचा संशय असलेली घटना कपिलनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बँक कॉलनीतील बाबा दीपनगर येथे शुक्रवारी (ता. २) पहाटे घडली. या आगीत गॅरेजमध्ये उभ्या असलेल्या सुमारे २० दुचाकी जळून खाक झाल्या. गॅरेजचे सुमारे पाच लाख रुपये, तर आगीच्या झळांमुळे शेजारील क्लिनिकचे सुमारे दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

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