हृदयद्रावक! घराला लागलेल्या आगीत तरुणाचा गुदमरून मृत्यू; गॅसचा भडका अन् माेठा आवाज , घरात एकटाच काय घडलं?

police investigation into gas leak fire Death: गॅसचा भडका अन् आगीचा तांडव: कामठीत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
Tragic House Fire Claims Young Life; Gas Leak Suspected

कामठी: कामठी शहरातील दालओळी परिसरात घराला लागलेल्या आगीत धुरामुळे एक तरुण मृत्यूमुखी पडला. यश संजय डिकोंडवार (वय २८, रा. दालओळी क्र. २) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २३) मध्यरात्री सुमारे १ वाजताच्या सुमारास घडली.

