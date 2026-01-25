हृदयद्रावक! घराला लागलेल्या आगीत तरुणाचा गुदमरून मृत्यू; गॅसचा भडका अन् माेठा आवाज , घरात एकटाच काय घडलं?

कामठी: कामठी शहरातील दालओळी परिसरात घराला लागलेल्या आगीत धुरामुळे एक तरुण मृत्यूमुखी पडला. यश संजय डिकोंडवार (वय २८, रा. दालओळी क्र. २) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २३) मध्यरात्री सुमारे १ वाजताच्या सुमारास घडली..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .संजय बालपणापासून मनोरुग्ण होता आणि त्यावर नागपूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. गेल्या वर्षभर त्याचे मानसिक संतुलन ढळले होते. आई प्रतिभा डिकोंडवार काही दिवसांपूर्वी नातेवाइकांकडे नागपूर येथे राहायला गेल्या होत्या, त्यामुळे यश घरात एकटाच होता..माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री सुमारे १२ वाजताच्या सुमारास यशने स्वयंपाकघरात गॅस पेटवून दूध गरम करण्यासाठी ठेवले आणि घराच्या पहिल्या मजल्यावर गेला. काही वेळातच स्वयंपाकघरात गॅसचा भडका उडून आग लागली. आगीने घरभर धूर पसरविला. परिसरातील नागरिकांनी पोलिस व अग्निशमन दलाला तातडीने माहिती दिली..अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, यश बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात नेले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. घरातील गॅस सिलिंडर व फ्रीजच्या स्फोटामुळे आगीची तीव्रता वाढली. ज्यामुळे अंदाजे २२ लाख रुपये नुकसान झाल्याचे मृतकाच्या आई प्रतिभा डिकोंडवार यांनी सांगितले..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.वडिलांनी केली होती आत्महत्यायशचे वडील संजय डिकोंडवार व आई प्रतिभा हे घरीच टेलरिंग साहित्याची विक्री करून उदरनिर्वाह करीत होते. यशची थोरली बहीण गुजरातमध्ये राहते. यशकडून वारंवार होणाऱ्या मारहाणीला कंटाळून व मानसिक तणावाखाली संजय डिकोंडवार यांनी जुलै २०२५ मध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. चार दिवसांपूर्वी यशने आईला जबर मारहाण केली होती. त्यात तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने ती उपचारासाठी व सुरक्षिततेच्या कारणास्तव नागपूर येथे बहिणीकडे गेली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.