Zen G उमेदवार, वयाच्या २४ व्या वर्षी बनली नगरसेवक! इंजनिअरिंग ते पॉलिटिक्स; कोण आहे दुर्गेश्वरी कोसेकर?

Engineer to Politician Durgeshwari Kosekar Wins Nagpur NMC Election 2026 : नागपूर मनपा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. त्यानुसार नागपूरमध्ये भाजपाने पुन्हा एकदा वर्चस्व कायम राखलं आहे. यंदा भाजपाने १०३ जागांवर विजय मिळवला असून बहुमतासाठी लागणारा आकडादेखील गाठला आहे. भाजपाच्या विजयी उमेदवारांमध्ये एका २४ वर्षीय झेन जी उमेदवाराची जोरदार चर्चा सुरु आहे. .दुर्गेश्वरी कोसेकर असं २४ वर्षीय तरुणीचं नाव असून ती नागपूरमध्ये प्रभाग क्रमांक २४ मधून विजयी झाली आहे. तिने काँग्रेसच्या सविता देशलहरे यांचा पराभव केला आहे. दुर्गेश्वरी पहिल्या फेरीपासून ते अखेरच्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होती. अखेर तिचा विभाग झाला झाला. या प्रभागात भाजपचे चारही उमेदवार निवडून आले आहे. दुर्गेश्वरी ही इंजिनिअरिंग विद्यार्थी असून ती आता नगरसेवक झाली आहे..Nagpur Election Results 2026 : ठाकरेंच्या मुंबईवर भाजपचा ताबा, पण भाजपच्या गडात ठाकरेंना नाही संधी; वाचा नागपूरमधील विजयी उमेदवारांची यादी....विजयाबाबत बोलताना ती म्हणाली, माझा हा विजय मी प्रभागातील नागरिकांना समर्पित करते. त्यांनी माझ्यावरचा टाकलेला विश्वास मी सार्थकी लावेन, प्रभागाचा विकास हाच माझा उद्देश आहे, अशी प्रतिक्रियाही तिने दिली. दुर्गेश्वरी कोसळेकर व्यतिरिक्त आणखी एका झेन जी उमेदवाराचा विजय झाला आहे. निधी तेलगोटे असं या तरुणीचं नाव असून ती प्रभाग क्रमांक ३७ मधून विजयी झाली आहे. ती सुद्धा २४ वर्षांची आहे. या दोन्ही उमेदवारांची नागपूरमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे.