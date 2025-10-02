Mohan Bhagwat: लोकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरणे बनवली नाहीत, तर... ; Gen Z आंदोलनावर काय म्हणाले मोहन भागवत?

नागपूर येथील रेशिमबाग मैदानात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी शेजारील देशांमध्ये पसरलेल्या अशांततेबाबत चिंता व्यक्त केली. आपल्या भाषणात संघ प्रमुखांनी अमेरिकेच्या शुल्कांवरही चर्चा केली आणि देशाला आता स्वावलंबी होण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांनी शेजारील देशांमधील राजकीय परिस्थितीचा उल्लेख करताना सांगितले की ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे, कारण भारताचे या देशांशी जवळचे संबंध आहेत..१०० वा वर्धापनदिन साजरासंघ यावर्षी आपला १०० वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. यावर्षीचा विजयादशमी उत्सव विशेष मानला जातो. दरवर्षी विजयादशमीच्या निमित्ताने संघ प्रमुख नागपूर येथील संघ मुख्यालयात होणाऱ्या सभेला संबोधित करतात..Mohan Bhagwat: आयातशुल्काचा निर्णय भारताच्या भीतीतून; सरसंघचालक मोहन भागवत, ‘मी’ पणाची भावना भीतीचे कारण.मोहन भागवत यांनी गुरु तेग बहादूर यांचे स्मरण करून आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. त्यांनी सांगितले की सरकार लोकांबद्दल आणि त्यांच्या समस्यांबद्दल उदासीन राहते, तेव्हा निदर्शने घडतात. त्यांनी हिंसेचा निषेध केला, परंतु सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले..संतोष निर्माण झाल्याने कुणालाही फायदा नाहीश्रीलंका, बांगलादेश आणि आता नेपाळमध्ये निदर्शने झाली आहेत. हे अधूनमधून घडत असते. प्रशासन लोकांच्या जवळ राहत नाही, संवेदनशील राहत नाही. जर लोकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरणे बनवली गेली नाहीत, तर असंतोष निर्माण होतो. अशाप्रकारे असंतोष निर्माण झाल्याने कुणालाही फायदा होत नाही..फ्रेंच क्रांतीचा काय परिणाम झाला?इतिहास पाहिल्यास, जेव्हापासून अशांतता निर्माण करणाऱ्या तथाकथित क्रांती घडल्या आहेत, त्यापैकी एकही उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य होऊ शकले नाही. फ्रेंच क्रांतीचा काय परिणाम झाला? नेपोलियन राजा झाला, आणि त्या शासनव्यवस्थेचा अस्तित्व अजूनही आहे. अनेक तथाकथित कम्युनिस्ट क्रांती झाल्या, परंतु सर्व कम्युनिस्ट देश आता भांडवलशाही व्यवस्थेवर चालतात..बाह्य शक्ती वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतातजर देशातील परिस्थिती बिघडली, तर बाह्य शक्ती वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा हिंसक निदर्शनांमुळे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही; उलट, अराजकतेमुळे बाह्य शक्तींना आपले खेळ खेळण्याची संधी मिळते. शेजारील देश आपलेच आहेत; कधीकाळी ते भारताचे भाग होते. त्यांच्या अस्थिरतेबाबतही चिंता व्यक्त करणे आवश्यक आहे. .Mohan Bhagwat: देशाचा आर्थिक विकास पण श्रीमंत-गरीबांमधील दरी वाढत आहे, मोहन भागवातांनी व्यक्त केली चिंता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.