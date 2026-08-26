Nagpur Godhani Chlorine Gas Leak: गोधनीत पुन्हा क्लोरीन गळतीची भीती; जलशुद्धीकरण केंद्राच्या देखभालीवर नागरिकांचे सवाल

नागपूर: जलशुद्धीकरण केंद्रातील यंत्रणेची संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदाराने योग्य देखभाल न केल्यास भविष्यातही या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती गोधनीवासीयांनी व्यक्त केली आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी पाणी शुद्ध करण्याकरिता लिक्विड स्वरूपातील क्लोरीन गॅस ऐवजी पावडरचा वापर करण्याची त्यांनी यावेळी मागणी केली. .फागोजी ले-आऊटमध्ये राहणारा आकाश तागडे म्हणाला, जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी स्वच्छ करण्यासाठी धोकादायक लिक्विड स्वरूपातील क्लोरीन गॅसचा वापर केला जातो. घटनेच्या रात्री प्लांटमध्ये ९०० किलो क्षमतेचे दोन सिलिंडर होते. ज्या सिलिंडरमधून वायू गळती झाली ते जुनाट व गंजलेले होते, शिवाय घटनेच्या रात्री केवळ एकच कर्मचारी उपस्थित होता, अशी परिसरात चर्चा सुरू आहे..Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचा भाव किती? जाणून घ्या CNGचे दरही.ठेकेदाराने व्यवस्थित मेंटेनन्स न केल्याने ही घटना घडली. चुकून दोन्ही सिलिंडरमधून गळती किंवा स्फोट झाला असता तर, काय झाले असते, याची कल्पनाही करू शकत नाही. पाणी शुद्ध करण्यासाठी साध्या ब्लिचिंग पावडरचा उपयोग करावा, अशी मागणी त्याने यावेळी केली. आधीचे जलशुद्धीकरण केंद्र नाग मंदिरावरील उंच टेकडीच्या ठिकाणी होते..मात्र इथे मोकळी जागा मिळाल्यानंतर नव्याने प्लांट उभारण्यात आला. त्यावेळी केंद्राला आजूबाजूच्या नागरिकांनीही कडाडून विरोध केला होता. कालांतराने या ठिकाणी आजूबाजूला घरे व दाट वस्त्या झाल्याने धोका आणखीनच वाढला आहे. घटनेनंतर आरोग्यसेवक गौतम बोदेले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुपरव्हायजर विद्या भिंगारे व आशा वर्कर शायना राऊत फागोजी ले-आऊटमध्ये घरोघरी भेटी देऊन आढावा घेत आहेत.."गोधनीतील जलशुद्धीकरण केंद्रात क्लोरीन वायू गळती झाल्यामुळे गोधनीवासी तर दहशतीत आहेच, शिवाय झिंगाबाई टाकळीतील नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी हे केंद्र गावाच्या बाहेर खुल्या वातावरणात नेण्यात यावे."- संजय भिलकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग.अरुणा इराणी यांच्यावर दु:खाचा डोंगर; पती कुकू कोहली यांचं 77व्या वर्षी निधन.गळतीमुळे झाडे सुकलीवायू गळतीचा झाडा झुडुपांवरही परिणाम झाला आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राजवळील अनेक झाडे पिवळी पडून सुकली आहेत. घरातील भांडीकुंडी, दारे-खिडक्या व दुचाकी, चारचाकी वाहने डागाळली असून, उघड्यावरील कपडेही खराब झाले आहेत. बंद घरांमध्ये अजूनही क्लोरीनचा उग्र वास दरवळत असल्याचे चित्र आहे..चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समिती गठितया घटनेच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी गोधनी येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर केली. समितीत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, मनपा, ग्रामीण प्रशासकीय अधिकारी, अग्निशमन, एनडीआरएफ आणि औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे अधिकारी राहणार आहेत. जिल्ह्यातील इतरही जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची सुरक्षा तपासणीचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.