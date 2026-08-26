नागपूर

Nagpur Godhani Chlorine Gas Leak: गोधनीत पुन्हा क्लोरीन गळतीची भीती; जलशुद्धीकरण केंद्राच्या देखभालीवर नागरिकांचे सवाल

Fear of Another Chlorine Gas Leak in Godhani: नागपूरच्या गोधनी जलशुद्धीकरण केंद्रातील क्लोरीन वायू गळतीनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Nagpur Godhani Chlorine Gas Leak

Nagpur Godhani Chlorine Gas Leak

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: जलशुद्धीकरण केंद्रातील यंत्रणेची संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदाराने योग्य देखभाल न केल्यास भविष्यातही या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती गोधनीवासीयांनी व्यक्त केली आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी पाणी शुद्ध करण्याकरिता लिक्विड स्वरूपातील क्लोरीन गॅस ऐवजी पावडरचा वापर करण्याची त्यांनी यावेळी मागणी केली.

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